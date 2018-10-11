«Роскосмос» похвастался успешным запуском во время аварии ракеты

«Роскосмос» успел опубликовать пост о том, что запуск ракеты прошел успешно. После этого случилась авария, но обошлось без жертв.

«Роскосмос» опубликовал в Twitter видеозапись с успешным запуском ракеты «Союз» вскоре после того, как на космодроме Байконур произошла авария. Однако вскоре пост удалили из соцсети, сообщает российская служба «Радио Свобода».

Отмечается, что в одном из сообщений «Роскосмоса» говорилось о том, что на 287-й секунде после запуска вторая ступень ракеты-носителя штатно отделилась, а в другом посте корпорации было сказано, что на 528-й секунде корабль якобы успешно выведен на орбиту.

«В действительности на 119-й секунде полета произошла ​авария. Она случилась, когда боковые блоки первой ступени отделялись от центрального блока второй ступени. В этот момент сработал аварийный маяк, корабль разделился на отсеки и выпустил парашют», – говорится в публикации.

По данным издания, космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг спустились в капсуле на территорию Казахстана. Сейчас они в безопасности, однако у них нашли проблемы со здоровьем. При приземлении они испытали перегрузки в 6g, хотя согласно статистике, космонавты редко испытывают перегрузки, превышающие 4g.

Сообщается, что «Роскосмос» создал аварийную комиссию для расследования инцидента. Источник в ракетно-космической отрасли предположил, что один из блоков второй ступени при отделении мог зацепить центральный блок, чем и вызвал аварию.

«Возможно, из-за плохого крепления при отделении блоков второй ступени один из них мог зацепить центральный блок, чем вызвал аварию», – сказал источник «Интерфакса». Таким образом, вторая ступень потеряла ориентацию, сработало аварийное выключение двигателей второй ступени. Корабль отделился от нее, разделился на отсеки, затем сработал аварийный парашют.

При подготовке запуска корабля «Союз» контрольные наземные системы работали исправно, сообщил информированный источник. «В процессе подготовки запуска к наземному контрольно-проверочному оборудованию замечаний не было», – сказал он «Интерфаксу».

По данным агентства, с 2011 года – после сворачивания американской программы пилотируемых запусков – астронавты NASA, отравляющиеся к МКС, вынуждены арендовать места в российских аппаратах «Союз».

В течение последних 7 лет этот корабль был единственным способом добраться до станции. С лета следующего года американские астронавты будут летать к МКС на кораблях частных американских компаний SpaceX и Boeing.

Как сообщалось, на ракете «Союз МС-10», которая отправилась с космодрома Байконур на МКС утром 11 октября, после запуска аварийно отключились двигатели второй ступени.

«Радио Свобода»