Россия в существующих границах обречена на диктатора у власти

Пообщался я тут сегодня с представителями московитской оппозиции. Виртуально естественно. Печально все… Нет никаких подвижек…

Печально… нет, ну вот честно. Какая революция. Какие перемены…. Нет никакой подвижки в этом направлении. Не созрела ситуация. Даже в головах не созрела. Даже у «оппозиции», пишет в своем «Живом Журнале» Юрий Руст..

Все те же ура-патриотические стенания. Да, без Путина и некоторых особо «выдающихся» личностей. Но, все тоже самое сакральное на тему «единой и неделимой». Территориальная ценность страны для них это нечто бесценное, чем нельзя поступиться. Да, что это, от слова «Московия» этих самых «оппозиционеров» коробит и вгоняет в ярость. Их мифологизированная, придуманная Сталинскими пропагандистами, «история» это нечто святое, на что нельзя покушаться.

Попытка указать на какие-либо факты и нестыковки, моментально вызывает бурную реакцию, и вроде бы интеллигентный человек, постивший у себя портреты Преображенского (с коим, как правило, себя олицетворяет), моментально превращается в гремучую смесь Шарикова со Швондером. Весь их либеральный демократизм тонет в ватной, все разъедающей кислоте рашизма.

Нафиг, нафиг, нафиг….

Не будет в ближайшее время никаких революций. Эта оппозиция не способна к оной. Она у них даже в голове не смогла произойти. Они не смогли изменить своего сознания до понимания, того где враг, что он представляет и какие перемены нам нужны. Они не понимают, не осознают масштабности революционных изменений. Вообще масштабности революционного явления им не понять. Складывается такое ощущение, что оно находится за рамками их понимания. Все чего они хотят – это убрать Путина, а все остальное оставить по-старому. Понимаете: по-старому!!!!.

Они не любят красных и почитают белых. Они за «правых» и против левых. Они все еще разглагольствуют о триедином народе, мыслят категориями 18 века….

Знаете, чем все дело закончится. Вот когда Путинский режим падет. А он падет, тут только вопрос времени. Вот эти «оппозиционеры» придут к власти и лет 10, а то и всех 15 мы будем наблюдать оттепель, а потом они родят монстра. Потому, что эта страна иначе не может. Эта страна не любит «оттепели», потому, что для сохранения ее целостности, для сохранения всех ее «духовных скреп» нужен монстр. И Путин по сравнению с этим монстром будет казаться ребенком играющем в песочнице. И вот тогда, нашему народу придет конец. Он сгинет со страниц мировой истории. И все только потому, что сегодня представители «оппозиции», в том числе и националисты, заявляют о «сакральной территориальной ценности».

Хотите революции, очистите для начала свой разум, от всякой имперской шелухи. Перестаньте видеть в Московии какую-то ценность. Уничтожьте Орду в себе. И вот тогда, о чем-то можно будет говорить. А пока, все очень даже печально.

Юрий Руст, «Живой Журнал»