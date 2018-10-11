России нечего делать в Совете Европы, – Портников

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд впервые заговорил о возможности исключения России из Совета Европы.

Ягланд сделал это заявление после того, как стало ясно, что не удастся «нахрапом» отменить санкции против России в ПАСЕ. А без снятия этих санкций Россия отказывается исполнять свои обязательства перед организацией, пишет на страницах «Espreso.TV» Виталий Портников.

Нужно понимать, что в этом случае устав Совета Европы нарушается именно Россией. Потому что ПАСЕ имеет полное право вводить санкции против страны, которая нарушает основополагающие принципы организации. А страна, которая остается в Совете Европы, не имеет никакого права отказаться платить взносы в организацию. Она должна либо выйти из Совета Европы, либо продолжать платить.

Но Россия традиционно ведет себя как шантажист. Она и денег не платит, и из организации не выходит. И этому наглому поведению должен быть положен конец. Нужно четко показать, что стране, которая не уважает основополагающие принципы цивилизованного мира, не место среди стран-членов ПАСЕ. Пошла вон!

Сторонники возвращения путинских депутатов в ПАСЕ постоянно говорят о необходимости «диалога». Но какой в этом реальный смысл? В ПАСЕ заседают депутаты национальных парламентов, которые придерживаются различных политических взглядов и оказывают влияние на ситуацию в своих странах и общественное мнение. Потому что голосуют по-разному и высказываются по-разному.

Депутаты Государственной Думы не влияют ни на что. Вообще ни на что. Политических взглядов у них нет, они не политики. Они чиновники или бизнесмены. Голосуют они так, как требуют в администрации президента. Говорят то, что им советуют сказать «кураторы» из этой администрации. Они – никто!

Если западным поклонникам Путина нужен диалог, то нужно его проводить именно с Путиным и его клерками и для этого не нужны встречи в ПАСЕ. Если договориться с Путиным, Госдума проголосует за что угодно – за возвращение Крыма Украине, вступление в НАТО и даже за присоединение России к Китаю областями.

Этим депутатам все равно, как и их избирателям – лишь бы кормили. Поэтому разговаривать с ними не о чем.

Виталий Портников, «Espreso.TV»