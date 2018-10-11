Три кита Кремля: Украсть, Убить, Сломать

При Путине российская власть превратились в опасную международную мафию. С другой стороны маски сорваны…

Российское издание «Инсайдер» при помощи международных расследователей из организации Bellingcat выяснило, кем на самом деле является так называемый «Александр Петров». Это тот самый человек, который в марте 2018 вместе с коллегой дважды ездил в Солсбери травить бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, рассказывает на страницах «Нового Времени» Иван Яковина.

Никаких неожиданностей. Помните, его компаньон «Руслан Боширов» оказался полковником Анатолием Чепигой. Так вот и тут – «Александр Петров» на самом деле военный врач Александр Мишкин. Либо полковник, либо подполковник – это еще точно не известно. Скорее всего в операции в Солсбери именно он отвечал за составление и применение яда – все-таки он врач, хотя и предавший, конечно, клятву Гиппократа.

Журналисты очень глубоко копнули и раздобыли несколько очень интересных деталей о нем. Петров-Мишкин родился и вырос на севере, хорошо учился в школе и в молодости даже был сельским диджеем. Потом он учился в Петербурге на морского медика. Там его специально тренировали обращаться с ядами и радиоактивными материалами. И того, и другого очень много на российских кораблях.

Далее ему предложили работать в ГРУ, и он согласился. Там он получил новое удостоверение личности, новый паспорт. Прошел обучение в военно-дипломатической академии, и, как и Чепига, стал не агентурным разведчиком, а так называемым «оперативником». По сути – диверсантом.

Он не живет годами за границей, не изучает местный язык и культуру, не устанавливает связи, чтобы добывать секреты. С ним все намного проще. Оперативника забрасывают в чужую страну для решения одной конкретной задачи. Например, что-то украсть, что-то взорвать, что-то сломать. Или даже кого-то убить.

Сделав дело, он пулей возвращается назад, понимая, что жизнь его не стоит и копейки – если его поймают, государство от него откажется. Если же убьют – для начальства так даже лучше, так как «концы в воду». Строго говоря, оперативники – одноразовые и взаимозаменяемые.

В этот раз их задачей было убийство Скрипаля. Но все пошло не так. К Скрипалю приехала его дочь, поэтому доза новичка оказалась разделена на двоих. Кроме того, Скрипаль не просто тихо умер у себя дома, а пошел гулять с дочкой в город, где их умирающих заметили и спасли прохожие.

Эта операция провалилась и Владимир Путин решил наказать обоих оперативников публичным признанием в гомосексуальности. Для людей подобного склада – это чуть ли не самое ужасное, что только может произойти. При этом всему миру стало ясно, что Чепига и Мишкин, вне зависимости от их ориентации, действительно являются убийцами.

И тут возникает еще один очень важный момент. Оба они много и постоянно ездили по всему миру. До этого их ни разу не ловили. Чепига и Мишкин, вероятно, убили уже довольно много людей. Ну, или наломали других дров.

Дело в том, что при Путине российская власть вообще и разведка в частности превратились в довольно опасную международную мафию. И убийства для нее – это лишь побочный бизнес. Основной – контрабанда наркотиков и нелегальная торговля оружием по всему миру.

Если вы обратили внимание, Москва хочет обменять Олега Сенцова не на журналистов или боевиков – они для Кремля вообще ничего не стоят. А на Виктора Бута и Константина Ярошенко. Первый – известнейший оружейный барон, а второй – военный летчик, который перевозил тонны наркотиков по всей нашей планете. Эти люди для Владимира Путина и его окружения – свои, родные. Их хотят вытащить из лап американцев любой ценой.

Про Бута и его многочисленные связи с российской властью и торговлю оружием уже и кино сняли. Про наркотики же и фильма не понадобилось – в Аргентине в посольстве РФ нашли несколько центнеров кокаина. Деньги, полученные мафией, преступным путем отмываются через покупку недвижимости. В частности, в Испании на курорте Марбелья.

И вот какое совпадение. По данным британской прессы Кремль хотел избавиться от Скрипаля как раз за его участие в работе испанской полиции, которой очень не нравится странная активность россиян на своей территории.

Кроме того, всякие мафиози и коррумпированные чиновники всего мира очень любят Швейцарию. Не только за прекрасные пейзажи, часы и шоколад. Многие тайные финансовые операции идут через эту альпийскую конфедерацию.

А тут еще одно совпадение. Наши старые знакомые, Петров и Боширов, точнее Мишкин и Чепига, постоянно, как на работу, катались в Швейцарию. Чем она так сильно их манила – не известно. Дело в том, что даже название самой известной местной достопримечательности, горы Монблан, они произнести не могут правильно. Чепига как-то сказал «Монтбланк». Ну явно они там не туризмом занимались.

Я рискну предположить, что Мишкин и Чепига в Швейцарии наказывали тех своих коллег и партнеров, которые пытались наложить лапу на часть мафиозных, то есть хозяйских, денег, или лезли своим носом туда, куда не следует. На месте швейцарской полиции я бы сверил даты приезда этой парочки и случаев загадочных исчезновений и убийств. Почти не сомневаюсь, что нашлось бы много удивительных совпадений.

Но и это еще не все. По информации Bellingcat господа Чепига и Мишкин раньше не раз и не два приезжали в Украину. Тоже было бы неплохо, если бы соответствующие службы выяснили, чем они тут занимались. На всякий случай.

В самой же военной разведке в ближайшее время грядут очень большие перемены. Во всяком случае, об этом пишет журналист Сергей Канев, обладающий хорошо информированными источниками в ГРУ.

По их словам, после истории со Скрипалями и грандиозного провала российских шпионов в Нидерландах руководство ГРУ собралось на специальное совещание. Его участники пришли к выводу, что агенты не соблюдали элементарных основ работы за рубежом.

Из статьи Канева: «Среди прочих нелестных оценок звучали: «дремучая некомпетентность», «беспредельное разгильдяйство», «дебилы» и «еще бы буденовки надели».

Судя по всему, очень скоро в российской военной разведке освободится много генеральских должностей. Нынешние ее начальники просто уже позорят свою собственную службу.

Иван Яковина, «Новое Время»