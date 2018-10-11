123 Line + Line + Line Created with Sketch.
Group Created with Sketch.
Menu
Page-1 Created with Sketch.
Зона "русского мира"

Депрофесионализации России. «Союзы» падают не просто так

Виталий Портников, Telegram-канал «Віталій Портников»
11 октября 2018

Сегодняшняя авария с ракетой выводившей космический корабль с космонавтами на борту – еще одни яркий наглядный пример полной деградации России.

Сегодняшняя авария «Союза» – еще одно свидетельство усугубления депрофесионализации Российского государства как такового. Так всегда бывает, когда государством начинает управлять смычка подполковников с бандитами – почему то, пишет Виталий Портников в своем Telegram-канале, что мы неоднократно видели в странах Африки, должно сейчас развиваться иначе?

Вначале новые правители еще прислушиваются к советам профессионалов. Но потом они окончательно убеждаются в собственной гениальности, в том, что не боги горшки обжигают. Они начинают расставлять на ключевые должности таких же неумех, таких же дилетантов, как они сами – а причины неудач видеть в диверсиях и вредительствах, в том, что американцы просверливают дырки в «Союзах».

Разоблаченные офицеры ГРУ: кто же они на самом деле?

Дмитрий Рогозин был вполне на своем месте, когда разыгрывал роль вождя «национальной оппозиции», глашатая интересов обиженных русских – нормальная работа агента средней руки. Но когда человека его уровня и квалификации отправляют руководить военно-промышленным комплексом, а потом «Роскосмосом» – крах неизбежен.

Дмитрий Устинов, с которым так любили сравнивать Рогозина, все же имел профессиональное образование. Более того, такие, как Устинов, смогли появиться во власти именно потому, что Сталин убедился в недееспособности тогдашних комиссаров Рогозиных и всех их перестрелял.

«Можем повторить». Зачем Россия полезла в Ливию?

Но Рогозину судьба его предшественников не грозит. И не потому, что Путин не кровожаден. А потому, что Путин тоже непрофессионален.

Виталий Портников, Telegram-канал «Віталій Портников»

Tags: авария, Виталий Портников, Владимир Путин, Дмитрий Рогозин, МКС, пуски ракет, ракета, Россия, сталин

© Украинско-Российское обозрение

Все об отношениях Украины и России

Все права защищены