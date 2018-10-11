Разоблаченные офицеры ГРУ: кто же они на самом деле?

Чепига-Боширов и Петров-Мишкин это не просто провалившиеся офицеры военной разведки, низведенные до ранга рядовых киллеров – это целый символ современной России.

Страшно даже думать о том, чего натерпелись эти двое. Из какой чаши страданий нахлебались, несчастные. Сколько отравленных стрел, ежели совсем увлечься метафорами, обрушилось на них, горемык, пишет на страницах «Грани.Ru» Илья Мильштейн.

С той минуты как они, еще под девичьими фамилиями, засветились на фотографиях, предъявленных Москве британскими правоохранителями, про них никто, буквально никто не сказал ни одного доброго слова. Политически активные россияне в своих соцсетях именовали путешественников то бандитами, то дебилами.

Родной человек Маргарита Симоньян, разглядывая навязанных ей туристов, морщилась и как-то очень по-женски не верила парням. В Кремле от них открещивались. Дипломаты, как бы вступаясь за оклеветанных, несли околесицу. Патриотически настроенные граждане, вчитываясь в свои темники, не знали, что и сказать. Поскольку составители их тоже не ведали, как правильно отлаиваться, защищая страдальцев.

Скажем наконец правду: все эти невзгоды ребята перенесли по вине своего начальства. Как ведомственного, так и высшего. Приодели их перед поездкой в Соединенное Королевство, будем откровенны, скуповато и трафаретно. Выдав на складе обмундирование давно устаревшего фасона «русский шпион в прикиде гопника», что и послужило впоследствии поводом для грубоватых насмешек со стороны пользователей Рунета.

Приказали ходить по Англии с идиотскими лицами. Дополнительно унизили, заставив с теми же лицами явиться в эфир «Раши тудэй», да еще таких дураков сыграть, которые знают толк в извращениях. Впрочем, как мы теперь догадываемся, в высших военных заведениях, помимо профильных предметов преподают еще и актерское мастерство, так что с поставленной задачей разведчики справились великолепно.

Однако, согласитесь, было в этой игре и что-то неприятное, царапающее зрение, слух и душу. Как если бы профессионального музыканта принудили исполнить на сцене «Собачий вальс». Да еще вдохновенно сыграть, игнорируя публику с ее улюлюканьем, свистом и гнилыми помидорами. Не обращайте, дескать, вниманья, маэстро!

К счастью, нашлись на свете добрые люди, которые спасли честь и достоинство униженных россиян. Реабилитировали их, если можно так выразиться, в глазах соотечественников и мирового общественного мнения. Многие из них, включая сотрудников спецслужб Ее Величества, предпочли в силу личной скромности остаться неизвестными.

Что же касается расследователей и журналистов, то они, будучи честолюбивыми, особо скрываться не стали. Имею в виду сотрудников The Insider, Bellingcat и некоторых других организаций.

Первым спасли человека под псевдонимом Руслан Боширов – того, что просил бестактную Маргариту не лезть в их с напарником личную жизнь. Как бы намекая на то, что этими милыми подробностями не желает дразнить гомофобов. При ближайшем рассмотрении трепетный собеседник Симоньян оказался вовсе не придурком, но полковником ГРУ, Героем России, выпускником Академии Генштаба.

Отважным вообще офицером по имени Анатолий Чепига, который служил в Чечне, вывозил с Украины президента Януковича и присоединял Крым. Ну вот сами посудите, стал бы какой-нибудь дурачок вывозить с Украины президента Януковича и присоединять Крым? А Чепига и вывез, и присоединил, и наверняка совершил еще немало других подобных подвигов, в связи с чем был признан идеально подходящим товарищем для командировки в Солсбери.

В отличие от Чепиги, которому неравнодушные люди пришли на выручку довольно скоро, его партнеру пришлось подождать. Спасли его только позавчера, когда выяснилось, что не Петров он, хотя и Александр, но Мишкин. Тоже, вероятно, полковник или в крайнем случае подполковник – и несомненный Герой, бывавший и на Украине, и в Приднестровье. А в Лондон и далее отправившийся в качестве военного врача, но не для того, чтобы кого-нибудь вылечить, а с целью прямо противоположной.

Выпускник 4-го факультета питерской Военно-медицинской академии имени Кирова, он бдительно следил за тем, чтобы яд «Новичок» не расплескался в руках Чепиги или еще чьих-нибудь. Места, не слишком отдаленные от Солсберецкого собора, наш лекарь посещал как выдающийся эксперт по тихим убийствам. Столь деликатную миссию, понятное дело, гопнику не поручишь.

Словом, все, кто издевался и даже глумился над российскими диверсантами, ныне посрамлены: над кем смеялись, господа? Чепига с Мишкиным полностью оправданы и могут смело глядеть в глаза людям, пусть и на весьма ограниченной территории своих стометровых квартир и закрытых военных городков. А вслед за ними постепенно раскрепощается и руководство, осторожно восхваляя героев и совершенные ими геройства.

Например, Владимир Путин уже обозвал недоубитого изменника Скрипаля «подонком» и погоготал над «бомжами», которых «начали травить» понаехавшие в Англию «мужики». «В очистке, что ли, они работают?» – задался вопросом президент, и это прозвучало очень громко. Это прозвучало как признание несомненных заслуг российских чистильщиков, и мы едва ли ошибемся, если предположим что Чепига с Мишкиным носят уже вторую Звезду – за бомжей и за муки, которые безропотно стерпели.

Но все-таки, поддерживая нашего национального лидера, не станем забывать о тех, кто первым пришел на помощь оболганным киллерам. Кто вывел их на чистую воду, возвращая этим людям настоящие имена. Без них, скромных контрразведчиков, и без нас, честолюбивых журналистов, Лжепетров и Лжебоширов мучились бы до сих пор, тщетно убеждая ядовитых друзей-сослуживцев в том, что они не дебилы, не идиоты, не гопники и не любовники. Теперь отмучились, поздравляем.

Илья Мильштейн, «Грани.Ru»