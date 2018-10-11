«Мало не покажется». Путин гордится дракой российского спортсмена и грозит миру

Президент встретился с Нурмагомедовым и его отцом. На встрече он прокомментировал драку состоявшуюся после боя.

Президент России Владимир Путин оправдал нападение на зрителей бойца UFC Хабиба Нурмагомедова после поединка с ирландцем Конором МакГрегором, сообщает российское «Федеральное агентство новостей».

Путин встретился с Нурмагомедовым и его отцом.

Российский президент выразил уверенность, что Хабиб «выиграл достойно».

«Если на нас нападают извне, то не только ты, мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется. Но лучше до этого не доводить», – сказал Путин.

Нурмагомедов победил МакГрегора удушающим приемом. Первая защита титула чемпиона UFC в легком весе состоялась в Лас-Вегасе на арене Т-mobile.

После победы дагестанец напал на друга и спарринг-партнера Конора Диллона Дэниса. Дальше к драке подключились все зрители, сидевшие в первых рядах.

Впоследствии посетители T-Mobile Arena бросали в уходящего бойца бутылки, банки и флаги. Также Нурмагомедова облили пивом.

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«ФАН»