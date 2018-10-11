Вселенский патриарх Варфоломей вернул каноничный статус епископам Филарету и Макарию

Константинопольский патриархат восстановил канонические прав украинских епископов Филарета и Макария, а так же признал незаконной аннексию Киевской митрополии Русской церковью в 1686 году.

Вселенский патриарх признал предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и Украинской автокефальной православной церкви Макария каноничными епископами. Церковный порт «Orthodoxia.Info» сообщило об этом со ссылкой на поинформированные источники.

Священный синод Вселенского патриархата принял апелляции епископов и восстановил их канонический статус.

Детали и условия такого решения пока неизвестны. В скором времени ожидается объявление от Вселенского Патриархата.

Также эту информацию подтвердил в Facebook спикер УПЦ КП Евстратий Зоря.

«Из нескольких источников поступила информация о двух ожидаемых решениях Синода Вселенского Патриархата. 1. Об удовлетворении апелляции Патриарха Филарета (а также апелляции митрополита Макария)», – написал он.

ГАРНІ НОВИНИ з СинодуВідразу з кількох джерел надійшла інформація про два очікуваних рішення Синоду Вселенського… Опубліковано Євстратієм Зорею Четвер, 11 жовтня 2018 р.

Вторым решением, по информации архиепископа Евстратия, стало признание Синодом незаконной аннексии Киевской митрополии Русской церковью в 1686 году.

Напомним, что на сегодняшнем заседании синода Вселенского патриархата, как ожидается, может быть принято решение об автокефалии Украинской церкви.

Доклад экзархов Вселенского патриарха по результатам их визита в Украину был хорошо принят на заседании Синода Константинопольского патриархата, который проходит в Стамбуле 9-11 октября. Об этом заявил экзарх патриарха Варфоломея, архиепископ Даниил Памфилийский из США, сообщает «Радио Свобода». К тому же он выразил надежду на положительное решение о предоставлении томоса Украины.

«Доклад прошел замечательно, мы провели встречу с патриархом, а сегодня утром продолжаем. Надеемся, что к концу дня будет официальное сообщение. Доклад был воспринят замечательно. Я думаю, все были заинтересованы украинским вопросом, было много вопросов и ответов. Так что думаю, что будет что-то положительное. Будет еще продолжение доклада и обсуждения. Думаю, через несколько часов вы услышите результаты», — сказал архиепископ Даниил.

Напомним, председатель информационного управления Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря заявил ранее, что обсуждение вопроса томоса об автокефалии для Украинской церкви состоится после отчета экзархов на заседании Синода.

Само заседание проходит за закрытыми дверями.

«Orthodoxia.Info»