Гибридный антрацит Луганщины: отопительный сезон в Счастье по угрозой срыва

Жители могут остаться без тепла из-за нехватки антрацита для Луганской ТЭС. Причина отсутствия ресурса – действие антироссийских санкций.

Ситуация действительно складывается катастрофическая – все обстоятельства против разрешения существующей проблемы. Кризис развивался последние полтора года и теперь ситуация на грани полного краха. В подробностях проблемы разбирается на страницах «Деловая Столица» Денис Лавникевич.

Безальтернативный антрацит

9 октября стало известно, что отопительный сезон в Луганской области находится под угрозой срыва из-за прекращения поставок российского антрацита. Большую часть региона обеспечивает теплом Луганская ТЭС ООО ДТЭК «Востокэнерго», расположенная в городе Счастье. Ее восемь котельных агрегатов, по справочной информации, могут использовать в качестве топлива уголь марки А, газ и мазут. Однако в руководстве станции утверждают, что она завязана на российский антрацит, без которого не может продолжать полноценную работу.

Соответственно, прекращение поставок антрацита поставило под угрозу начало отопительного сезона. Загвоздка, однако, в том, что россияне и не отказывались поставлять уголь для Луганской ТЭС. Проблемы возникли на стороне Украины. И они не стали неожиданностью: кризис развивался в общей сложности полтора года.

Еще 17 августа на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций заместитель председателя Луганской ОВГА Юрий Клименко предупредил, что с 1 сентября возможно прекращение поставок угля на Луганскую теплоэлектростанцию в городе Счастье.

Дело в том, что еще в апреле 2017 г. уголь на территорию области завозился вагонами, владельцем которых является российское АО «Сбербанк Лизинг». Поскольку эта компания находится на территории РФ, на эти вагоны распространились санкции, введенные указами президента Украины. Проще говоря, железнодорожные вагоны не были возвращены отправителю.

Тогда российские поставщики антрацита предупредили, что если подвижной железнодорожный состав не будет возвращен, то со стороны РФ сначала будут ограничены поставки, а затем и вовсе прекратится пропуск угля на территорию Украины.

Источник ранее работавший на руководящих должностях в сфере энергетики и угольной промышленности, пояснил: перевести Луганскую ТЭС на другое топливо не получится. «Я не думаю, что Луганскую ТЭС можно запитать чем-то, кроме антрацита. Там все котлы настроены на антрацит. Теоретически можно было бы перевести ее на мазут, но я не уверен, что это можно сделать без значительных капиталовложений. Даже на другие марки угля эта станция не рассчитана, – сказал эксперт. – Все прочие свои станции ДТЭК модернизировал и перевел на угли марки Г, которые добывают в Павлограде. Луганскую ТЭС перевести нельзя, она находится там, где есть доступ только к антрациту».

Луганская ОВГА просит пойти на компромисс

«Остановка Луганской ТЭС генерации электроэнергии из-за прекращения поставок на станцию угля может привести к осложнению работы объектов социального значения, критической инфраструктуры и жизнеобеспечения области и нарушению нормальных условий жизнедеятельности населения Луганщины», – предупреждал в августе Юрий Клименко. Тогда же было дано поручение подготовить и направить ходатайство премьер-министру относительно рассмотрения вопроса на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Подготовлено было и обращение о вынесении на очередное заседание правительства вопроса обращения в СНБО с ходатайством внести изменения в решение Совбеза «О специальных экономических и других ограничительных мерах (санкциях)».

Однако затем этот вопрос завис – до тех пор, пока 4 октября Минэнергоугля не сообщило, что на Луганской ТЭС запасов угля хватит на 15 дней: на складах предприятия остается всего 44,1 тыс. т антрацита. Тогда же директор Луганской ТЭС Станислав Волонтир рассказал местному изданию «Остров», что сегодня нет альтернативы российскому антрациту.

«Его запасы почти исчерпаны. Поступлений нет, поэтому основной энергопоставщик области может остановиться в любой момент, а на Луганщине наступит «ледниковый период». Вопрос сложный, на одной чаше весов – принципиальная позиция о прекращении экономических связей со страной-агрессором, на другой – жизнь и здоровье 700 тыс. человек», – цитирует издание Станислава Волонтира.

Эта проблема также обсуждалась 4 октября на встрече представителей ЛОВГА с руководством ДТЭК «Луганская ТЭС» – там также решался вопрос о том, как можно обеспечить поставки угля с территории РФ, от чего напрямую зависит готовность предприятия к работе в зимний период.

На следующем совещании, 10 октября, обсуждалась возможность подстраховаться, подключив Северодонецкую ТЭЦ в режиме генерации электроэнергии. Тогда Юрий Клименко заявил: «Это предприятие пока остается единственным резервным источником генерации электроэнергии в области. Поэтому, учитывая критическую ситуацию с поставками угля на Луганскую ТЭС в городе Счастье, электроснабжение области в осенне-зимний период может быть нестабильным. Вместе с тем мощностей Северодонецкой ТЭЦ должно хватить для обеспечения жизнедеятельности области».

Однако источник в ЛОВГА в этом варианте сомневается: «Резервная схема с Северодонецкой ТЭС, конечно, отрабатывалась, но воз и ныне там. Даже если ее гипотетически запустят, то она, быть может, спасет Северодонецк и Лисичанск. Она может обеспечить неоккупированную часть не более чем на треть от потребности».

«Если россияне не возобновят поставки угля, наступит коллапс: электроподстанция в Кременной, которая соединит область с Украиной, будет готова в лучшем случае весной или летом следующего года. Если ни из России, ни из ОРДЛО не будет поставляться уголь, то ближайшая ж/д станция, куда могут подвозить уголь, – это Рубежная. Мы просчитывали: если с Рубежного возить уголь машинами до Счастья, то это примерно каждые полторы-две минуты должна идти машина, чтобы обеспечить минимально необходимую для области генерацию», – констатировал источник.

Денис Лавникевич, «Деловая Столица»