Хроники оккупации Крыма: как пропаганда заблудилась на даче Киселева

Мария Захарова провела брифинг на даче Дмитрия Киселева в Крыму: мероприятие показали по федеральным телеканалам.

Ранее недвижимость известного телеведущего оказалась в центре большого скандала. Местный архитектор обвинил его, в частности, в нарушении экологических и строительных норм. Сам Киселев комментировал тему неохотно, но заявил на недоброжелателей в полицию. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе оценилпоступок госпожи Захаровой, хотя, по его мнению, подобное может навредить российской власти в целом.

Эта история – из серии «своих не бросаем»: на дачу известного телеведущего в Коктебеле приехало федеральное телевидение. Наверное, задача была такой – показать, что живет Дмитрий Киселев очень скромно. У него даже забора нет, а стены отделаны сэндвич-панелями – на Западе так строят картофельные склады.

Вот комната сына: небольшая, без броской мебели, в ней царит рабочий беспорядок. Между тем, дом находится в красивом месте, ничего не скажешь, в скале прямо на берегу. Пляж – в шаговой доступности. Большая терраса, на которой друг готовит вкусный плов. Прямо так и хочется перенестись туда из холодной Москвы. Кому-то повезло.

В Крым прибывает официальный представитель МИД Мария Захарова, чтобы провести брифинг для российских и иностранных журналистов. Лучшего места и придумать сложно – Киселев пригласил их к себе. И вот мы видим на телеэкране госпожу Захарову в голубом платье на фоне моря. Потрясающий вид.

После этого официальные российские информационные агентства сообщают, что брифинг прошел прямо дома у ведущего итоговой программы на телеканале «Россия». Его дачу, или как он ее величает, место силы, не первый раз показывают по федеральному ТВ. Киселев становился героем патриотических лент о «крымской весне» и еще при Украине поднял на полуострове российский флаг.

И вот в последнее время вокруг скромной постройки разразился серьезный скандал. В местном издании «Город 24» вышла статья архитектора Владимира Мазурина о том, что объект построен на оползневом склоне с нарушениями действующих строительных норм.

Это может привести к чрезвычайно ситуации. Само строительство, по словам автора, обошлось почти в 200 млн руб. из-за особенностей конструкций, но хозяин так до конца и не расплатился, хотя сумма по нынешним меркам более чем скромная.

И, тем не менее, после этого у газеты начались серьезные неприятности – сообщалось об изъятии тиража и увольнении главного редактора. Правда, затем информация была опровергнута. Сам господин Киселев назвал Владимира Мазурина «жуликом» и «вымогателем» и написал заявление в полицию.

Естественно, историю подхватили и другие издания, в том числе иностранные, и раскопали много интересных фактов. Например, о хороших, если не дружеских, отношениях Киселева и Петра Порошенко еще в бытность последнего украинским бизнесменом. Крым же не всегда был российским, а Киселев живет там уже более десяти лет.

И в целом, не только полуостров, но и Россия тоже была другой, она менялась, и Дмитрий Киселев – вместе с ней. Так что, живет и живет, зарабатывает человек, имеет право. Однако понятие о скромном жилье у простого человека и представителя властной вертикали разное. Не у каждого, скажем так, есть возможность провести брифинг для российских и иностранных журналистов.

Но при этом сложно назвать Дмитрия Киселева символом патриотического подъема. Одно дело – по телевизору красиво говорить, другое – олицетворять идею личным примером. Не всегда это получается.

Да, Крым не Тоскана, но терраса в Коктебеле не очень тянет на быт Павки Корчагина, а сам Дмитрий Киселев – на роль пламенного патриота. Но вертикаль считает иначе и хочет заставить и нас думать так же – что каждый житель Олимпа безгрешен, а если кто смеет подумать по-другому, тот вражеский наймит.

Все это может в итоге навредить самой власти. Иногда со стороны кажется, что российская пропаганда заблудилась где-то в крымских виноградниках или в британских туристических достопримечательностях.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»