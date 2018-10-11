России на краю пропасти. Пенсионная реформа, как катализатор будущего краха

Комитет Кудрина рассказал о президентских недоделках. Отмечается, что пенсионная реформа стала катализатором масштабных изменений настроений в обществе.

Комитет гражданских инициатив Алексея Кудрина представил новый доклад о последствиях фундаментальных общественных изменений в РФ. Соратники Кудрина фиксируют нарастающие претензии к политике президента Владимира Путина, отсутствие успехов в преодолении кризиса, отторжение пропаганды федеральных СМИ и растущий запрос на перемены – пусть даже и крайне рискованные, пишут на страницах «Независимой Газеты» Ольга Соловьева и Михаил Сергеев.

Такие результаты были получены еще до подписания президентом спорного пенсионного закона и до провальных сентябрьских выборов. Падение рейтинга власти, волна жестких санкций, дезинформация президента, обострение религиозных и национальных конфликтов могут привести к драматическим политическим изменениям уже в ноябре-декабре, считают провластные политологи.

В РФ происходят фундаментальные изменения в массовом сознании, которые войдут в резонанс с крайне непопулярным решением о повышении пенсионного возраста, пишут авторы нового исследования Комитета гражданских инициатив (КГИ) Михаил Дмитриев, Сергей Белановский и Анастасия Никольская. Негативную реакцию населения должен усилить обострившийся запрос на справедливость, который вытеснил надежды на сильного лидера.

В качестве иллюстрации «вытеснения надежд на сильного лидера» в докладе КГИ приводятся две таблицы с нарастающими претензиями граждан к правительству и президенту в период с 2009 года по 2018 год. Так, за это время в 1,5 раза выросла доля тех, кто считает, что президент Путин не смог «обеспечить справедливое распределение доходов в интересах простых людей». На сегодня об этом говорят 45% респондентов.

Почти втрое увеличилась доля тех, кто уверен, что президент не смог «повысить зарплаты, пенсии, стипендии и пособия» – сегодня об этом говорят 32% россиян. По мнению 27% респондентов, президент не смог «преодолеть кризис в экономике страны, остановить спад производства». И еще 23% уверены, что президент Путин не «обеспечил укрепление закона и порядка».

Помимо этого около 44% респондентов указывают, что правительство РФ «не может справиться с ростом цен, падением доходов населения». На неспособность правительства справиться с экономическим кризисом в стране указывают еще 30% россиян. «Правительство не имеет продуманной программы экономического развития» – так считают 29% респондентов.

Авторы доклада также отмечают противоречивые взгляды респондентов на внутреннюю и внешнюю политику страны. К примеру, внешняя политика выступает главным позитивным мотиватором респондентов, в результате чего возникает ощущение, что российский народ одобряет политику «державности». Однако согласие с внешней политикой убывает по мере снижения уровня жизни. Так, отмечают исследователи, наибольшее согласие с «политикой державности» отмечается в Москве и постепенно уменьшается по мере удаления от столицы.

«Это свидетельствует о том, что внешняя политика сильнее мотивирует тех, у кого меньше личных социально-экономических проблем. По мере снижения благополучия и нарастания личных проблем последние выходят на первый план и ослабляют мотивирующую роль внешней политики», – делают вывод эксперты.

Кроме того, продолжают они, данные количественных опросов свидетельствуют о том, что акцент в восприятии внешней политики смещается в сторону важности благосостояния страны, а не военной мощи. К примеру, сегодня 56% россиян хотели бы видеть Россию не страной, которой побаиваются соседи, а в первую очередь страной с высоким уровнем жизни.

В такой ситуации массовый запрос на быстрые и решительные перемены в сочетании с растущим стремлением граждан к самообъединению должны способствовать усилению склонности к протестам и политической активности, отмечают исследователи.

Примечательно, что тенденции нарастающего недовольства и запроса на перемены исследователи установили по опросам, которые проводились сразу после президентских выборов, но еще до начала массовых пенсионных протестов и провальных для власти выборов в сентябре 2018 года. И уже тогда исследователи обнаружили признаки контрпродуктивности пропаганды через федеральные СМИ.

«Сложившаяся модель коммуникаций с населением через центральные СМИ начинает давать сбои. Население не воспринимает аргументы центральных СМИ в пользу повышения пенсионного возраста. В то же время мнения, альтернативные официальным, стремительно распространяются через социальные сети и личные контакты», – отмечается в докладе КГИ.

Зафиксированный авторами запрос на справедливость и перемены, по мнению соратников Кудрина, создает угрозу разрастания «популизма». При этом в докладе КГИ утверждается, что в стране якобы имеется позитивная программа реформ, которую могут не поддержать враги-популисты. «Повестка необходимых реформ в целом сформулирована, и есть основания рассчитывать на ее достаточно успешную реализацию в случае сохранения политического статус-кво.

Напротив, набирающий силу популизм не несет в себе запроса на конструктивные и реалистические изменения», – утверждают соратники Кудрина. И здесь они входят в явное противоречие со своими предыдущими выводами. Ведь «повестка необходимых реформ» сформулирована тем же правительством и президентом, провалы которых по многим направлениям утвердились в общественном мнении.

В относительно небольшом докладе КГИ термин «популизм» повторяется более трех десятков раз. И, видимо, ссылки на угрозу популизма помогают соратникам Кудрина чуть притушить негативные для власти результаты их же опросов.

Между тем тревожные настроения фиксируются не только в обществе, но и среди политологов. «Возникают мысли о возможных драматических политических изменениях в ближайшее время. Возможна цепочка быстрых и серьезных политических действий. Их направление пока трудно предсказать. Но срок можно – ноябрь-декабрь.

Многое сходится в это время», – написал в среду провластный политолог Сергей Марков. Сходятся в одну точку, по словам Маркова, «чрезмерно резкие политические шаги типа несбалансированного повышения пенсий», «ощущение накопления ошибок», «резкое обострение российского руководства в откровенных криминальных действиях», «провоцирование религиозных насильственных столкновений на Украине, что может всколыхнуть народ России», «подготовленная Западом волна новых жестких санкций», «возможное блокирование долларовых депозитов российских банков и российских граждан», «элементы дезинформации президента со стороны некоторых сегментов власти и возможный выход некоторых из них из-под контроля вертикали власти, что может дестабилизировать вертикаль в решающий момент», «рост нервных действий представителей власти (казус Золотова)» и др.

Говорит о втягивании страны в новый политический кризис и профессор МГИМО, политолог Валерий Соловей. В эфире программы «Стрелков в эфире» он отметил, что в стране появляются признаки изменения политического сознания, что, в частности, проявилось в ходе сентябрьских региональных выборов. Этому предшествовало два момента: первое – назначение премьером Дмитрия Медведева, чего общество категорически не хотело.

«Это стало первым разочарованием населения в президенте. Второе – проведение пенсионной реформы, что стало колоссальным ударом», – замечает эксперт. Кроме того, напоминает он, продолжающееся в стране усиление фискальной нагрузки на население также прямо ведет к социальным протестам.

При этом Соловей не призывает искать конспирологию там, где есть просто «жадность и глупость» чиновников. «Власть сама подготавливает революцию своими ошибками», – отмечает он. По мысли политолога, фундаментальные изменения в политической жизни страны произойдут в течение года – полутора лет. Впрочем, Соловей не склонен полагать, что эти изменения приведут к распаду страны или гражданской войне.

Ольга Соловьева, Михаил Сергеев, «Независимая Газета»