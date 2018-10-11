Российская пропаганда милитаризует общество, – исследование.

Исследование российской пропаганды показывает накаченность сюжетов образами демонизации Запада и направленной против западных стран милитаризацией российского обществ.

Исследование проведено Украинским кризисным медиа-центром при поддержке Фонда Маршалла. Украинские исследователи проанализировали более 570 тысяч телесюжетов трех ведущих телеканалов России за период с середины 2014 до конца 2017 года. Выводы исследователей были представлены в Пентагоне, а также прозвучали в эфире «Час-Тайм» службы «Голос Америки».

«Мы анализировали каналы, которые контролируются Кремлем. Это «Первый канал», «Россия-1» и «НТВ», – рассказывает Любовь Цибульская, заместитель директора группы по анализу гибридных угроз кризисного медиа-центра.

«Выводы такие: российское телевидение и российское правительство активно милитализируют российское общество, демонизируя запад и настраивая общество против западных стран». По словам Цибульской, это мобилизирует население вокруг одного лидера, в частности, Путина, что может иметь серьезные последствия – это все увидели на примере Украины», – подчеркнул Цибульская.

По словами исследователей, российская пропаганда промотирует агрессивные нарративы, с которыми очень тяжело бороться. «И мы не говорим сейчас о фейковых новостях. Фейк-ньюз – это неправда, вымысел, которые легко опровергнуть. А нарративы базируются на убеждениях, которые создавались годами», – говорит Любовь Цибульская. Как пример она приводит нарратив о том, что США являются историческими врагами России, а сейчас они подбираются к границам РФ через НАТО с целью уничтожит Россию.

«Наша цель – показать западу, что Россия идет не только против Украины, но и против западных ценностей и западного мира. И если сегодня на это не обращать внимания, с некоторыми странами может случиться то, что сегодня произошло с Украиной. Если Путин завтра скажет ввести танки в любую другую страну – например, в какую-нибудь из стран Балтии – население его поддержит», – отмечает исследователь.

«Голос Америки»