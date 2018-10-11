«Спалила всю контору». Пропагандистка с «России 1» попросила не закрывать «112-й» и «NewsOne»

В России подтвердили подконтрольность некоторых украинских масс-меди российской пропагандистской машине. В прямом эфире Скабеева бросилась защищать «112 Украина» и «NewsOne».

Это было прекрасно. Одна из самых отпетых пропагандисток Кремля в прямом эфире своей помойки призвала Украину не закрывать пророссийские телеканалы. Чем только подтвердила, что каналы эти – российские, – рассказывает журналист Айдер Муждабаев в своем ролике на своем YouTube-канале.

Они находятся под полный контролем страны-агрессора. Это такой четко прорисованный пропагандистский треугольник: «Россия 1» – «112 Украина» – «NewsOne».

Щиро дякуємо! Российские медиа в Украине будут закрыты, я в этом ни секунду не сомневаюсь, причём абсолютно по закону. Там легко документируемых причин для закрытия – более, чем достаточно.

Айдер Муждабаев, YouTube