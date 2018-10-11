Порошенко просят защитить Украину от российской пропаганды

Президента Украины Порошенко просят защитить украинское информпространство от российских агентов влияния. Петиция с этим обращением зарегистрирован на сайте.

На сайте президента Украины зарегистрирована петиция относительно проверки и прекращения деятельности некоторых масс-меди, которые явно «играют» в интересах страны-агрессора. Автор петиции является Елена Степанец, он же украинская писательница Олена Степова, сообщает «Информационное Сопротивление».

«В течение длительного времени телевизионные каналы «NewsOne» и «112», которые работают в информационном пространстве Украины, открыто работают на агрессора-оккупанта, ведут открытую поддержку Российской Федерации. А также пытаются обесценить достижения Украины в военном конфликте, реформах и мире, искажают картинку политической, экономической, исторической, культурной жизни страны, насыщают информационное пространство неправдивой и искаженной информацией относительно военных действий страны-агрессора и позиции Украины, распространяют фейки об украинском политикуме и армии, рекламируют террористические формирования и гуманизирует страну-агрессора», – говорится в петиции.

Подписать обращение к главе государства можно еще 83 дня, по состоянию на 1 октября петиция набрала 1854 голоса из 25 тыс. необходимых.

Ранее группа «Информационное Сопротивление» сообщала, что в оккупированный Крым на пропагандистское мероприятие, в рамках российского спецпроекта «Южный ветер» съехалась делегация псевдоукраинцев. «Южный ветер» – это российская информационно-пропагандистская спецоперация против Украины, с целью легитимизации оккупации и аннексии Крыма.

«Информационное Сопротивление»