Российская ракета с космонавтами на борту потерпела аварию при запуске на МКС

Россия в четверг неудачно запустила ракету «Союз МС-10», которая должна была доставить новых космонавтов на Международную космическую станцию.

Ракета стартовала с космодрома Байконур с двумя членами экипажа — российским космонавтом Алексеем Овчининым и американским астронавтом Ником Хейгом. Во время полета аварийно отключились двигатели второй ступени, в результате чего капсула с космонавтами упала на Землю, сообщает «ТАСС».

Экипаж жив, но при спуске ему пришлось пережить 6-кратную перегрузку. Спускаемый аппарат совершил посадку в Казахстане.

Пилотируемые космические корабли «Союз» — это единственное средство доставки космонавтов на борт Международной космической станции. Из-за этого на нем к станции и со станции на Землю отправляют не только российских космонавтов, но и представителей других стран.

Космонавт Овчинин, в частности, должен был обследовать обшивку корабля «Союз МС-09», где в конце августа обнаружили пробоину.

При проведение внутреннего расследования на РКК «Энергия», комиссия пришла к выводу, что отверстие в обшивке корабля «Союз», приведшее у утечки воздуха с борта МКС было сделано намеренно.

The Soyuz capsule has landed back on Earth carrying two crew members. Search and rescue teams are in contact with the crew and are en route to the landing location. Live updates: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/G3IuAztH6O — NASA (@NASA) October 11, 2018

Внутренняя комиссия РКК «Энергия», выясняющая причины появления отверстия в обшивке космического корабля «Союз МС-09», считает, что кто-то специально организовал утечку воздуха. Об этом сообщает РИА «Новости» по ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«Комиссия квалифицирует произошедший случай как преднамеренные действия неустановленных лиц», – уточнил собеседник российского пропагандистского ресурса.

Как пояснил источник, корабли «Союз» – это штучное производство, сборка осуществляется вручную, поэтому зачастую детали подгоняют друг к другу уже на месте, например напильником. Но дрель при этом не используется, поскольку все отверстия изготавливаются выдавливанием пресс-форм.

Ранее другой источник сообщил, что комиссия изучила документы с производства, но не нашла в них упоминаний о каких-либо работах в корабле, которые могли вызвать появление отверстия.

В этой связи рассматриваются две основные версии случившегося. Либо специалист хотел осуществить в корабле работу, которая не предусмотрена конструкторской документацией, а мастер, который должен его контролировать, пошел на сговор и не внес в журнал записи об этом. Либо мог действовать одиночка, который специально проник в корабль.

Утечка воздуха на МКС произошла в конце августа. Космонавты проверили все отсеки и нашли микротрещину в российском корабле «Союз МС-09». Она была в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате.

Трещина не угрожала возвращению космического корабля на Землю.

Первоначально считалось, что она возникла при попадании микрометеорита. Вечером следующего дня российские космонавты закрыли отверстие специальным герметиком.

Позже стало известно, что отверстие появилось после использования сверла. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что комиссия госкорпорации изучает версию преднамеренного воздействия дрелью на обшивку корабля «Союз» при производстве или непосредственно в космосе.

Все корабли «Союз» и «Прогресс» проверяют на брак.

«ТАСС»