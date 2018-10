Российская ракета с космонавтами на борту потерпела аварию при запуске на МКС

Россия в четверг неудачно запустила ракету «Союз МС-10», которая должна была доставить новых космонавтов на Международную космическую станцию.

Ракета стартовала с космодрома Байконур с двумя членами экипажа — российским космонавтом Алексеем Овчининым и американским астронавтом Ником Хейгом. Во время полета аварийно отключились двигатели второй ступени, в результате чего капсула с космонавтами упала на Землю, сообщает «ТАСС».

Экипаж жив, но при спуске ему пришлось пережить 6-кратную перегрузку. Спускаемый аппарат совершил посадку в Казахстане.

Пилотируемые космические корабли «Союз» — это единственное средство доставки космонавтов на борт Международной космической станции. Из-за этого на нем к станции и со станции на Землю отправляют не только российских космонавтов, но и представителей других стран.

Космонавт Овчинин, в частности, должен был обследовать обшивку корабля «Союз МС-09», где в конце августа обнаружили пробоину.

При проведение внутреннего расследования на РКК «Энергия», комиссия пришла к выводу, что отверстие в обшивке корабля «Союз», приведшее у утечки воздуха с борта МКС было сделано намеренно.

The Soyuz capsule has landed back on Earth carrying two crew members. Search and rescue teams are in contact with the crew and are en route to the landing location. Live updates: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/G3IuAztH6O

— NASA (@NASA) October 11, 2018