Трамп и Путин могут снова встретится в Финляндии в будущем году

Встреча может произойти во время форума «Арктики», который пройде в Финляндии в будущем году. Ожидается, что в ноябре Трамп примет решение о своем участие в форуме.

Президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин могут снова встретиться на форуме «Арктики» в Финляндии в следующем году. Финская газета «Helsingin Sanomat» сообщает об этом со ссылкой на несколько источников.

По информации издания, Трамп может принять решение о своем участии в форуме после выборов в Конгресс 6 ноября.

Сообщается, что началась подготовка форума, и теперь подыскивается возможная дата проведения заседания. Одним из вариантов является середина февраля. Кроме того, форум могут провети после завершения в мае председательство Финляндии в Арктической раде.

Президент Финляндии Саули Ниинисте отметил, что интерес США к форуму Арктического совета вырос, и вопрос этот с американцами обсуждался.

«Даже несколько неожиданно, дела продвигаются в хорошем направлении», – сказал Ниинисте.

Напомним, Дональд Трамп назвал встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки одной из своих лучших встреч в жизни.

«Helsingin Sanomat»