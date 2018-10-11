В России хотят заморозить свое членство в Совете Европы до исключения

В России называют позицию ПАСЕ в отношение России – «деструктивной» и «русофобской». В связи с этим обдумывается вариант заморозки членства.

Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий считает, что России, возможно, стоит задуматься о замораживании членства в Совете Европы, не дожидаясь инициирования процедуры исключения, сообщает «ТАСС».

«Сегодняшняя деструктивность организации и ее институтов, в первую очередь ПАСЕ, говорит о том, что, возможно, нам стоит самим подумать о приостановления или прекращения членства России в Совете Европы, не дожидаясь, пока какие-то антироссийские ухари начнут процедуру исключения», – заявил Слуцкий.

«Это типичная для Совета Европы игра на опережение в весьма неджентльменской ситуации. Он делает такие заявления как генсек, загнанный в угол. Он – человек не пророссийский и не антироссийский. Он – главный чиновник в Совете Европы, которой просто не хватает финансовых средств», – отметил Слуцкий.

По его словам, в России устали от бесконечной русофобской истерии, дискриминации и двойных стандартов в ПАСЕ.

«Четырехлетний кризис в отношениях с ассамблеей породил ситуацию, когда делегация страны, которая была много лет одним из основных плательщиков СЕ, не берет участия в выборах судей ЕСПЧ и верховного комиссара Совета Европы по правам человека. Соответственно, наше сотрудничество с этими институтами Совета Европы становится все менее и менее легитимной», – напомнил он.

Генеральный секретарь Совета Европы Торбьерн Ягланд 10 октября заявил, что если Россия не возобновит платежи в бюджет Совета Европы в 2019 году, ее участие в уставных органах будет прекращена.

«ТАСС»