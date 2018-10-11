«Четамзапоребриком» в Украине исчезло. «Четамухохлов» в России процветает буйным цветом

В Украине уже практически забыли о России, из меди пространства исчезла российская шобла. А вот в России все с точностью до наоборот – «Четамухохлов» самая животрепещущая тема.

Во времена журналистской юности я, в частности, вела и российское направление, работала на всех парламентских–президентских выборах в РФ (в марте 2000 меня с оператором, единых с украинских СМИ, аккредитовали на голосование Путина во время президентских выборов, которое проходило в каком-то НИИ, пишет на своей странице в Facebook вице-спикер, народный депутат Украины, уполномоченный по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко.

Он пришел на участок с тогдашней женой и семьей Чубайса, и я еще задала тогда вопрос его жене, то банальное, типа – или волнуетесь перед тем, как войти в статус первой леди, и чем это утро в семье отличался от других завтраков-сборов.

Тогда все украинские телегруппы жили в гостинице «Россия», только там можно было перегоняются тяжелых бетакамные кассеты. И мы с оператором Володе Якименко честно поделились эксклюзивным нашим видео с Плюсами, Новым и СТБ. И «Интер» меня за это даже не убил.

Но это я к чему веду. Тогда в украинском новостях обязательно и ежедневно было несколько сюжетов о РФ, мы знали всех их топ политиков, охотились на их комментарии и интервью на различных международных событиях, помнили всех их министров и губернаторов, знали спикеров и глав комитетов госдумы, а политические выборы и политическая жизнь в Украине шло по московским лекалам, с небольшим отставанием во времени мы просто калькировали их события, их результаты выборов, их политические тренды.

Огромное счастье, что теперь этого нет. Мы действительно оторвались от запоребрика. И вопрос не только в том, что там убиты все основы демократии и нет больше парламента и правительства, а есть только Путин и Кремль, поэтому нет никакого смысла знать, кто там министры – спикер, потому что это не имеет никакого значения, потому что все они предназначены и в одну минуту могут быть сняты одним человеком.

Ключевое, главное другое– нам больше это не интересно и не нужно. Украина, наконец, живет Своим политическим порядком дня. Политики, эксперты, журналисты не знают имен и лиц российской политической шоблы. А простые украинцы, наконец, забывают всех этих кирокоровбаскових. И с фанатизмом слушают своего Винника и кого там еще (пение, не политические размышления):

Зато я была удивлена, что вульгарная путинская пропагандистка знает всех украинских депутатов в ПАСЕ в лицо, на имени-отчеству. И говорят, мы там энный день – главные герои их гебельсТБ. На России в кои то веки три дня подряд транслируют украинский гимн. Да и вообще гебельсТБ рассказывает только об Украине. (А им еще показывать, друзья, слов своего гимна они не знают).

В часи журналістської юності я, зокрема , вела й російський напрямок, працювала на всіх парламентських- президентських… Опубліковано Iryna Gerashchenko Середа, 10 жовтня 2018 р.

На самом деле, это хорошие новости. Мы – точно можем прожить без РФ. И стремимся одного-чтобы Кремль отстали от Украины. Россия без Украины – не может, потому что это крах их имперских амбиций, это полный проигрыш их внешней политики, это убийство ключевого мифа о «Адин народ».

Мы на правильном пути, друзья. И Украине Россия уже проиграла. Бесповоротно.

Ирина Герщенко, Facebook