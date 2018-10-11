Украинский убийца беспилотников. Примеры модернизации советской бронетехники

На выставке вооружений представлены новые образцы бронетехники. Интерес вызывает модернизация некоторых образцов советской бронетехники, превращающей старые машины в эффективное средство борьбы с боевыми беспилотниками.

На выставке «Зброя і безпека-2018», кроме абсолютно новых моделей и прототипов перспективных образцов вооружений, представлено и довольно большое количество вариантов модернизации старой советской техники. Это прежде всего линейка БМП (как БМП-1, так и БМП-2), а также бронетранспортеры БТР-60 и БТР-70, пишет на страницах «Деловой Столицы» военный эксперт Михаил Жирохов..

Все представленные образцы модернизации в той или иной степени уникальны, однако некоторые стоит выделить. Так, весьма радикальным представляется вариант модернизации БТР-70 от Житомирского бронетанкового завода. Новая боевая машина получила название БТР-70Д (GM).

На предлагаемой модернизации установлены новые двигатели от американской корпорации General Motors, а также абсолютно новый боевой модуль «Дельта».

Благодаря новым двигателям GM-6.2 общая мощность БТР-70Д выросла до 290 л. с., что на 50 л. с. больше «стандартного» БТР-70. А максимальная скорость по шоссе возросла на 20 км/ч больше, до 100 км/ч.

Интересен нестандартный боевой модeль «Дельта» массой всего 350 кг, который построен вокруг ствола 23-мм зенитного автомата (который применяется на буксируемой зенитной установке ЗУ-23-2 и самоходной ЗСУ-23-4 «Шилка»). Такая пушка с темпом стрельбы в 800-1000 выстрелов в минуту может применяться как по наземным целям (при этом дальность стрельбы составляет 2 км), так и по воздушным (на высоту до 2,5 км). При этом боекомплект составляет 450 снарядов и максимальная длина непрерывной очереди – 100 снарядов.

То есть такой боевой модуль является достаточно универсальным и в принципе может использоваться, как оружие для борьбы с небольшими беспилотниками. Тем более что в состав цифровой системы управления огнем входит тепловизор, телекамера и лазерный дальномер.

Однако для кого разработана эта модификация на данный момент решительно непонятно. Хотя рынок модернизации БТР-70 является довольно объемным. Так, Украине после распада Союза досталось около 1500 таких аппаратов (включая специальные машины на ее базе), однако они очень быстро были отправлены на хранение (преимущественно на базу в Бахмуте). В числе претензий была нестабильная работа двух бензиновых двигателей и аппаратуры синхронизации.

Какая-то часть (357 машин) БТРов была распродана на зарубежных рынках. В итоге на весну 2014 г. в боевом составе ВСУ, Госпогранслужбы и Внутренних войсках оставалось всего около 450 машин.

С начала лета 2014 г. началась массовая поставка БТР-70, прежде всего с баз хранения бронетанковых заводов и с артемовской базы, которую удалось отстоять в противостоянии с боевиками. Причем в основном эта техника пошла на вооружение преимущественно аэромобильных бригад (которые понесли потери в БТР-80) и вновь формируемых батальонов территориальной обороны. В итоге, по самым скромным подсчетам, сегодня в строю около 500 БТР-70.

Однако, насколько можно судить из имеющихся открытых материалов, Министерство обороны и Национальная гвардия свой выбор уже сделали.

Так, армейцы не стали изобретать велосипед и пошли самым простым путем – доработали вариант от Николаевского ремонтно-механического завода БТР-70Ді, тем более что он официально принят на вооружение еще в 2009 г., а значит, можно обойти весьма дорогой и непростой этап государственных испытаний. Этот вариант БТРа в свое время получил два двигателя IVECO в сборе со сцеплением, механическую шестиступенчатую коробку передач и коробку отбора мощности на лебедку, противоминные сиденья, а также комплекс активной защиты «Заслон».

Мало того, в 2011 г. в ВСУ даже были поставлены 13 бронетранспортеров. Кроме того, армия получила две командно-штабные машины БТР-70Ді-02 «Світязь». Однако на 2015 г. эта модификация уже устарела и «николаевцы» просто доработали свой бронетранспортер по результатам боевых действий на Донбассе. Что конкретно было доработано неизвестно, но, по крайней мере, планировалось оснастить БТР системой дистанционного пуска двигателя, тепловизорами для водителя и пулеметчика, прибором спутниковой навигации и парктроником.

На сегодня количество модернизированных машин неизвестно, но о перевооружении на БТР-70Ді уже говорит командование Корпуса морской пехоты, да и прохождение в парадной коробке в 2018 г. на День независимости говорит о многом.

В то же время есть сведения, что Национальная гвардия Украины сделала свой выбор в пользу варианта от частной компании «Техимпекс» – БТР-70Т. На этих машинах советские бензиновые двигатели были заменены на белорусские дизельные Д245.30Е2, установлены десантные люки от БТР-80, новые колеса с бескамерными шинами, а также новые цифровые радиостанции.

Опять-таки отметим, что о масштабах программы модернизации известно немного – так, осенью 2015 г. были модернизированы по этому варианту как минимум пять БТР-70.

Таким образом, можно говорить, что на сегодня модернизации подобные тем, которые представил Житомирский бронетанковый завод, могут быть интересны исключительно зарубежным заказчиками. Из наших силовиков это могут быть, ну разве что, пограничники, если они вдруг решат модернизировать свои немногочисленные машины.

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»