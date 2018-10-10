Украинская прокуратура расследует причастность компаний к строительству Керченского мост

Проверяются факты поставки строительных материалов для мост через Керченский пролив из Украины в России, так же оценивается нанесенный экологии Крыма ущерб.

Прокуратура Автономной Республики Крым проверяет причастность украинских и иностранных компаний к строительству керченского моста. Глава ведомства Гюндуз Мамедов рассказал об этом в комментариях для «Крим.Реалии».

Прокурор прокомментировал информацию о возможных поставках украинского щебня для строительства керченского моста.

«Мы по этому факту открыли уголовное производство и устанавливаем эти факты. Также у нас есть уголовное производство по факту строительства керченского моста. Это строительство наносит существенный ущерб экологии», – сказал Мамедов.

Он добавил, что прокуратура подготовила ряд ходатайств о предоставлении международной правовой помощи для установления причастности иностранных компаний к строительству керченского моста, и эти запросы уже направлены в ряд европейских стран.

В начале октября СБУ сообщила, что украинское предприятий наладило поставки щебня в Россию, и этот щебень якобы использовался при строительстве керченского моста.

«Крим.Реалии»