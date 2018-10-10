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Новости

Украинская прокуратура расследует причастность компаний к строительству Керченского мост

«Крим.Реалии»
10 октября 2018

Проверяются факты поставки строительных материалов для мост через Керченский пролив из Украины в России, так же оценивается нанесенный экологии Крыма ущерб.

Прокуратура Автономной Республики Крым проверяет причастность украинских и иностранных компаний к строительству керченского моста. Глава ведомства Гюндуз Мамедов рассказал об этом в комментариях для «Крим.Реалии».

Прокурор прокомментировал информацию о возможных поставках украинского щебня для строительства керченского моста.

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«Мы по этому факту открыли уголовное производство и устанавливаем эти факты. Также у нас есть уголовное производство по факту строительства керченского моста. Это строительство наносит существенный ущерб экологии», – сказал Мамедов.

Он добавил, что прокуратура подготовила ряд ходатайств о предоставлении международной правовой помощи для установления причастности иностранных компаний к строительству керченского моста, и эти запросы уже направлены в ряд европейских стран.

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В начале октября СБУ сообщила, что украинское предприятий наладило поставки щебня в Россию, и этот щебень якобы использовался при строительстве керченского моста.

«Крим.Реалии»

Tags: крым, мост, оккупация, прокуратура, Россия, Украина

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