Украина проводит масштабные военные учения на Азовском море

В ходе учений будут отработано взаимодействие между различными родами войск, для обеспечения обороноспособности побережья Азовского моря от вторжения.

Мариупольский отряд морской охраны совместно с тактической авиацией Воздушных Сил, танковых войск, артиллерии, механизированными ротами Вооруженных Сил Украины и другими силовыми ведомствами, отработали отражение вооруженного нападения вражеского десанта с моря, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Отмечается, что учения проводятся по решению и под контролем командующего Объединенных сил.

По данным ГПС, военные отработали нанесение авиационного удара по катерной десантной группе противника, и отражение высадки морского десанта противника.

«Для отточения военного мастерства в районе Белосарайской залива соединились 5 штурмовых самолетов Су-24, 4 вертолета МИ-8, около 10-ти новейших танков, более 10 гаубиц, 5 единиц корабельно-катерного состава Морской охраны», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что общее количество привлеченного личного состава всех подразделений более 500 военнослужащих.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов сообщил, что украинские военные планируют провести широкомасштабные учения в Азовском море.

ГПСУ