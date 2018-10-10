МИД Венгрии вызвал украинского посла из-за списка закарпатцев в «Миротворце»

Накануне «Миротворец» опубликовал список чиновников и депутатов в Закарпатье имеющих венгерские паспорта. Ранее в список «Миротворца» внесли главу МИД Венгрии Сийярто.

Посла Украины в Венгрии Любовь Непоп в среду вызвали в венгерский МИД в связи с публикацией сайтом «Миротворец» списка закарпатских чиновников, у которых есть венгерский паспорт, сообщается на сайте венгерского правительства.

Представитель венгерского МИД Левенте Мадяр заявил на пресс-конференции после встречи, что «антивенгерская политика в Украине вышла на новый уровень».

По его словам, в Украине объявили «охоту» на закарпатских венгров, обнародовав на сайте «Миротворец» имена чиновников, имеющих гражданство Венгрии.

«Это список смерти, в нем перечислены возможные враги Украины, и раньше тех, кто был в списке, убивали», – заявил представитель венгерского МИД.

Сайт «Миротворец» опубликовал список из 313 закарпатцев, владельцев венгерских паспортов, которые являются госслужащими и чиновниками местного самоуправления. В списке эти люди появились за то, что «присягнули на верность Венгрии», находясь на государственной службе и в органах местного самоуправления.

В базе «Миротворца» ранее оказался и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Также представитель МИД отметил, что на сайте украинского парламента появилась петиция с призывом депортировать лиц с двойным украинско-венгерским гражданством.

«Становится ясно, что украинская власть готова пойти навстречу напряженности в отношениях между двумя странами, чтобы запугать венгерское меньшинство на Закарпатье», – сказал он.

Левенте Мадяр призвал союзников Венгрии в НАТО и ЕС «прервать молчание и тщательно изучить, что происходит в Украине».

Напомним, недавно между Украиной и Венгрией возник паспортный скандал, в результате которого страны выдворили дипломатов друг друга.

Пресс-служба Правительства Венгрии