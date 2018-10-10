Нардеп Береза в ПАСЕ протроллил российскую пропагандистку Скабееву

Теперь российская пропагандистка рассказывает всем что нардеп «буквально напал» на нее. Но на видео записи четко зафиксировано, что было на самом деле.

Народный депутат Украины и член парламентской делегации в ПАСЕ Борислав Береза протроллил пропагандистов телеканала «Россия-1» в Страсбурге в кулурах сессии Ассамблеи.

Когда к нему подошла с микрофоном известная пропагандистка телеканала «Россия-1» Ольга Скабеева, Береза взял микрофон и пожелал россиянам победы над Путиным.

«Пожелать победы россиянам над режимом Путина в прямом эфире российского пропагандистского канала – это так мило. А затем перечислить тех, кого убил Кремль. В эфире того же канала. Кушайте, росеянчеги, не обляпайтесь», – прокомментировал видео народный депутат Украины

Береза обращает внимание, в этом видео четко видно, как пропагандистка Ольга Скабеева сама всунула в руки микрофон и потом не захотела его брать обратно. Но сейчас она рассказывает теперь, что Береза вырвал его у нее и со словами «смерь врагам» разбил.

«Ну, что о ней после этого сказать? Мелкая путинская врушка», – подытожил Береза.

Напомним, что в Совете Европы заслушали российского журналиста Аркадия Бабченко, рассказавшего европейским парламентариям о ситуации в России.

«Украинско-Российское обозрение»