Россию еще могут простить в ПАСЕ

Но выиграет ли Совет Европы и ПАСЕ, если там будет страна, что будет диктовать им свои условия?

Вчерашняя победа над Россией в ПАСЕ – не окончательная. И это положительный шаг, который, безусловно, нужно приветствовать: на этом этапе наступление удалось остановить и заставить наиболее пророссийских лоббистов этой структуры немного остыть, пишет на страницах «Нового Времени» украинский дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Среди хорошего также то, что в ПАСЕ начались реальные разговоры об исключении России из Совета Европы вообще. Раньше это было табу – на эту тему никто даже не хотел громко говорить. Очень хорошо, что в ПАСЕ существует группа активных депутатов, которые не позволяют манипулировать собой.

Есть вещи, которые мы не можем обойти своим вниманием. Во-первых то, о чем свидетельствуют выступления послов: во многих столицах готовы простить Россию. Такие же настроения, очевидно, господствуют и в нескольких депутатских группах в ПАСЕ. А это значит, что по линии парламентской дипломатии еще не все сделано: мы не донесли этим людям идею о неприемлемости такой позиции. И потом, решение только перенесено – не принято. Поэтому угроза реванша остается. Отсюда простой вывод – хорошо, что удалось. Но этого недостаточно, чтобы чувствовать себя в безопасности.

Поэтому мне кажется, что работу нужно не только продолжать, а и усиливать. И по линии двусторонних отношений со странами, которые сейчас занимают неадекватную позицию в отношении России, и с теми странами, чьи депутаты считают, что Россию можно простить даже когда она и пальцем не пошевелила, чтобы выполнить резолюцию ПАСЕ. Надо, чтобы на следующей сессии, где состоится продолжение дискуссии, резолюция была заблокирована.

А если говорить стратегически, то нам следует переводить дискуссию по исключению России из Совета Европы в практическую плоскость. И объяснять, почему это нужно. Потому что когда принципы и правила финансирования организации нарушаются – за это надо наказывать. Наказание прописано в документах: когда страна два и более лет не платит свои взносы – ее следует исключить. Это все очень формально – без идеологических или любых других оснований.

Говорят о возможном кризисе Совета Европы: мол, когда Россия уйдет, то потянет за собой дружественные ей европейские страны. Неужели серьезные аналитики полагают, что Венгрия и Италия могут выйти из Совета Европы, оставаясь странами ЕС и НАТО? Это типичная спекуляция. Шантаж, которым Россия занимается в ПАСЕ и Совете Европы уже несколько лет. Извините, но когда одна страна в реальном смысле этого слова берет в заложники всю организацию, то кому такая организация нужна? Надо ставить вопрос иначе – а выигрывает ли Совет Европы и ПАСЕ, если там будет Россия, диктующая всем свои условия?

С другой стороны, там действительно есть несколько стран из постсоветского пространства, которые в случае исключения России и под ее давлением могут прекратить свое участие в организации. Или по меньшей мере заморозить. Вспомните случаи так называемой «икорной дипломатии». Определенная угроза существует. Но опять же – держать в своем составе тех, кто подрывает деятельность всей структуры, нет смысла.

Разговоры о том, что таким образом мы потеряем влияние на ситуацию с правами человека в России, мне кажутся наивными. Потому реального влияния на это Совет Европы до сих пор не было. С нынешним режимом и не будет.

Такие самоуспокаивающие заявления не имеют под собой оснований. Поэтому я не вижу большой трагедии в том, чтобы Совет Европы стал более стройным, более объединенным, и со странами, которые действительно хотят обеспечения прав человека. А делать вид, что последние обеспечены и диктовать этой структуре свои требования – значит просто свести организацию нет.

Совету Европы – и не только ему – пора проявить решительность. Если бы только самым европейским политикам этой решимости хватило.

Владимир Огрызко, «Новое Время»