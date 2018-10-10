В оккупированном Крыму был замечена большая колонна военной техники

Большая колонна российской военной техники из порядка полусотни машин была сегодня замечена на трассе Феодосия – Симферополь. Минобороны не дает никаких комментариев на этот счет.

В направлении Симферополя в аннексированный Россией Крым днем двигалась большая колонна военной техники из около 40 грузовых машин различного назначения, сообщил специальный корреспондент«Радио Свобода».

Отмечается, что техника движется по трассе Феодосия – Симферополь.

По данным издания, в колонне – десятки грузовых машин, а также два бронеавтомобиля «Тигр» и один бронетранспортер. Передвижение осуществляется в сопровождении автомобилей военной автоинспекции.

Сообщается, что в Министерстве обороны России не уточняют, с чем связано перемещение военной техники.

Как сообщалось, после аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове.

В Генштабе вооруженных сил Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

«Радио Свобода»