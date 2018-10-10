Бабченко рассказал о России в Совете Европы

Журналист Бабченко выступил в Совете Европы поделившись своими знаниями о ситуации в России. Он сожалеет, что не встретил там российскую пропагандистку Скабееву…

По приглашению Владимир Арьева Аркадий Бабченко выступил в Совете Европы.

Резал правду-матку, говорил все, что думаю, в выражениях себя не сдерживал, пишет на своей странице в Facebook Аркадий Бабченко.

Сказал, чтобы ни в коем случае не пускали орков обратно в ПАСЕ. Послушались!

Жаль, Скабееву не встретил. Вот тут бы моему красноречию вообще не было бы предела.

Жаль, господи, как же жаль, что Скабеева не наткнулась в Страсбурге на меня. Господи, как я жажду такой встречи. Не на их территории, без подментованных титушек, в стране, где они вынуждены соблюдать закон

Жаль, господи, как же жаль, что Скабеева не наткнулась в Страсбурге на меня. Господи, как я жажду такой встречи. Не на… Опубліковано Аркадієм Бабченком Вівторок, 9 жовтня 2018 р.

Сколько редких и дорогих сердцу слов томятся у меня под языком в ожидании этой встречи. Медленно, с наслаждением, говорить в эти мелкие глазки все, что ты о них думаешь, всю правду, называя вещи своими именами, и смотреть на это скрежетание зубов от того, что в радиусе двух тысяч километров нет ни одного гоши тарасенко с банкой мочи, и ни одного омоновца за спиной, и выслушивать это, зная, что ни слова не сможешь дать в эфир – господи, да даже не смотря на всю мою мораль и нравственность за двадцать минут с этой второй древнейшей сто баксов не пожалел бы!

Оленька, лапочка, приди ко мне! Всем сердцем жажду этой встречи. Это будут самый незабываемый репортаж в твоей жизни. Обещаю.

За спиной – Европейский суд по правам человека. Хороший фон. На будущее. Когда-нибудь буду свидетельствовать и там.

По приглашению Volodymyr Ariev выступил в Совете Европы. Резал правду-матку, говорил все, что думаю, в выражениях себя не сдерживал. Сказал, чтобы ни в коем случае не пускали орков обратно в ПАСЕ. Послушались!Жаль, Скабееву не встретил. Вот тут бы моему красноречию вообще не было бы предела. За спиной — Европейский суд по правам человека. Хороший фон. На будущее. Когда-нибудь буду свидетельствовать и там. Обещаю. Слушать лучше в наушниках. Доброе утро.В рамках проекта "Журналистика без посредников"Приват-банк карта номер: 4149 6293 1021 5843Яндекс-кошелек, номер 410 011 372 145 462. В Сбербанке карта номер 4276 3800 8339 8359. Либо просто кинуть на телефон МТС: +7 915 237 41 78. Мегафон: +7 926 558 57 89 Долларовая карта "Привата": 4149 6293 0050 9742Карта "Приват" для переводов в евро: 5363 5423 0740 4211BENEFICIARY: BABCHENKO ARKADIYADDRESS: 52B, YEVHENA SVERSTYUKA, APT. 94KIEV, 01001, UKRAINEBANK OF BENEFICIARY: PRIVATBANKSWIFT CODE: PBANUA2XACCOUNT: 4149629300509742Для переводов из США:INTERMEDIARY BANK: JP MORGAN CHASE BANKSWIFT: CHASUS33ABA: 021000021Спасибо Опубліковано Аркадієм Бабченком Середа, 10 жовтня 2018 р.

Обещаю.

Аркадий Бабченко, Facebook