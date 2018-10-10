Украина остается страной российской агентуры, – Портников

Истинные масштабы проблемы существования в Украине российской агентуры мало кто понимает или хочет понять. Но это очень серьезная угроз национальной безопасности Украины.

Подрыв складов в Ичне, вопросы, которые после журналистского расследования возникли к одному из высокопоставленных руководителей спецслужб – все это заставляет общество задавать вопросы власти об эффективности противостояния российской агентуре в стране. Но мне кажется, истинные масштабы проблемы мало кто понимает или хочет понять., пишет на страницах «Espreso.TV» Виталий Портников

Украина – это страна российской агентуры. КГБ до 1991 года не просто чувствовало себя здесь как дома – комитет и был дома. Причем его украинское отделение было одним из самых реакционных, самых свирепых.

Не случайно путинский кумир Юрий Андропов после своего избрания секретарем ЦК КПСС настоял на назначении своим преемником бывшего председателя КГБ УССР Виктора Федорчука. А когда Андропов послал Федорчука «укреплять» МВД, его преемником стал днепропетровский партработник Виктор Чебриков, который на пенсии работал главой охраны певца из Донбасса Иосифа Кобзона. Так что КГБ – это не просто КГБ, это еще и тесная связь с мафией.

За каждым бандитом, олигархом, «решалой» может скрываться чекист или агент КГБ-ФСБ.

После независимости ФСБ никуда не делось. Его работники действовали в двух направлениях. С одной стороны, они старались подчинить себе СБУ – и при Януковиче им это практически удалось.

Но одновременно занимались активной вербовкой собственной агентуры – среди политиков, бизнесменов, общественных активистов, журналистов. Причем очень часто в роли вербовщиков выступали завербованные Москвой сотрудники СБУ – так что новые агенты нередко не понимали, на кого они на самом деле работают. Или, скажем так, могли не понимать.

ФСБ не упускало ни одного шанса. Ультраправые национальные организации, которые, как правило, контролируются «родными» спецслужбами? Отлично, пошлем туда наших людей и будем использовать для провокаций.

Переселенцы с Донбасса и Крыма? Замечательно, среди них будут и наши агенты, к которым будет тем больше доверия, что они как бы убежали от нас. Борцы с коррупцией? Очень хорошо, пусть на фоне наших провокаций потеряются настоящие коррупционеры!

Ничего нового в этом нет. Когда железный занавес стал рушиться и в Израиль хлынули сотни тысяч советских евреев, в этой стране создали специальную службу для «связи с евреями из СССР». Но смысл, конечно же, был в том, чтобы не допустить попадания в еврейское государство чекистских агентов с «хорошей родословной». Один из них, друг Кобзона Шабтай Калманович, переехавший в Израиль еще в 70-е, уже успел нанести стране серьезный ущерб – так что повторения эксцессов не хотелось.

Я не буду утверждать, что Израиль преуспел в своей профилактике по одной простой причине. Руководитель этой службы в пиковый период ее деятельности – постоянный гость российских телеэфиров, поклонник Путина и враг Украины.

А ведь тоже был борец за отъезд евреев, отправившийся в Израиль еще в далеком 1967 году. И никого тогда не смутило, что это был первый советский гражданин, прорвавшийся в израильское и американское посольство, которого никак не наказали и разрешили уехать.

В этом-то все и дело! Не сложно обнаружить агента, когда он владеет пророссийскими телеканалами или живет не по средствам. Главная беда – это инфицированность российской агентурой украинского общества, политической и предпринимательской элиты и, конечно, спецслужб. Я иногда поражаюсь, что мы еще живем и боремся – народ, очевидно, в целом здоровее тех, кого успели завербовать наши враги.

Виталий Портников, «Espreso.TV»