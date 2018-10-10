Русский персонал Facebook контролируется Кремлем, – Муждабаев

Русскоязычный сегмент Facebook полностью контролируется Кремлем. Любые высказывания против против «русского мира» и агрессивной политики России ведут к неизбежному бану.

Сегодня Facebook забанил уже второй мой личный аккаунт, резервный, рассказывает журналист Айдер Муждабаев в своем ролике на своем YouTube-канале. Вот за этот пост:

«Как #Facebook работает на Кремль? А вот так. Смотрите. Не прошло и 15 минут, как по жалобам кремлевских троллей забанена моя публикация про мучителей Сенцова с его фотографией, где все названо своими именами. А вслед за этим, через минуту, забанен еще один пост про «русский мир».

Тот самый, который Facebook уже дважды банил и дважды с извинениями мне восстанавливал. Не сомневаюсь, что скоро и этот мой резервный аккаунт будет в месячном бане. А основной, которому почти 10 лет и у которого 62000 подписчиков, забанен по жалобам кремлевских троллей уже второй месяц подряд».

То есть – русская администрация Facebook забанила меня за критику действий русской администрации Facebook. Для меня это еще один факт в пользу версии о том, что русскоязычным департаментом руководят люди, каким-либо образом мотивированные Кремлем. Людя, судя по внешним признакам, работающие на Кремль. Люди, содействующие Кремлю в реализации его жизненно важных интересов в социальных сетях – распространение лжи и фейковых комментариев, препятствование распространению объективной информации и мнений, разоблачающих правящий в России режим.

Никакой иной причины для сегодняшнего бана со стороны русскоязычной администрации Facebook просто нет. Никаких «норм сообщества» эта критическая публикация не нарушает. На мой взгляд, налицо прямая политическая цензура, запрещенная Первой поправкой к Конституции США, – страны, где зарегистрирована компания Facebook.

Добавлю к сказанному одно мое соображение, вытекающее из общеизвестной цепочки фактов.

Некоторое время назад кремлевский Роскомнадзор (орган, контролирующий в том числе Интернет) грозился запретить Facebook в России, если туда не будут перенесены серверы с личными данными пользователей, живущих в РФ. Однако продолжения история с запретом почему-то не получила.

Роскомнадзор от Facebook отвязался, больше не высказывает претензий, хотя компания продолжает нарушать российский закон. В то же самое время в Facebook ширится кампания массовых банов проукраинских и антикремлевских аккаунтов, которой администрация Facebook не только не мешает, но и фактически помогает. Чему есть уже очень много примеров.

Конечно, это мое личное мнение (я не ФБР, и у меня не может быть доказательств), но я его все-таки выскажу.

Я усматриваю связь между двумя этими событиями. На мой взгляд, возможно, имеет место негласный коммерческо-политический сговор американской компании с российской властью. Суть этого сговора в следующем: российская власть позволяет Facebook продолжать работу в РФ, а администрация американской компании отдает модерацию русского и украинского сегментов Facebook под полный контроль русского менеджмента.

Установить негласное управление русскоязычным персоналом для российских спецслужб не составляет большого труда. Facebook же закрывает глаза на то, что происходит в сетевых «русско-украинских разборках». Что на практике означает игру в одни ворота – не в пользу проукраинских, антикремлевских аккаунтов, которые легко попадают в бан по массовым жалобам фабрик кремлевских троллей. Которым, возможно, подыгрывает русский персонал Facebook.

Кстати. О сколько-нибудь серьезных проблемах у российских пропагандистских аккаунтов, которых великое множество в Facebook, ничего не известно.

И последнее. Зная, как эффективно Кремль курирует, к примеру, Yandex – частную транснациональную компанию и крупнейший русскоязычный поисковик (впрочем, давно уже не только русскоязычный), – мне кажется, мало кто удивится, если со временем мое предположение подтвердится.

Айдер Муждабаев, YouTube