Цимбалюк: Мастер-класс Лавров для Сийярто и страдания Курца по Донбассу

В Москву европейские гости. Вслед за визитом австрийского канцлера Курца к Путину, к Лаврову приехал его венгерский коллега Сийярто, брать мастер-класс по аннексии.

Новый российско-венгерский тандем против Украины в действии. Похожая риторика, Одни заявления, идентичные цели, все это и многое другое – в видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

Единственная отмените: различные потенциалы и отсутствие военных, готовых действовать как опытные «старшие преподаватели».

Переговоры российского президента Владимира Путина и Федерального канцлера Австрии Себастиана Курца показали, что Вена обеспокоена положением дел на Донбассе больше, чем Москва.

Путин избегает публичных высказываний. Это касается войны на Донбассе, это касается строительства обходных газопроводов. Ему приятней размышлять о беженцах из Сирии.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»