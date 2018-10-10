Экзархи Константинопольского патриарха прибыли на Синод в Стамбул

Синод заслушает отчет экзарх по итогам их поездки в Украину. Этот отчет влияет на рассмотрение вопроса о предоставление автокефалии украинской церкви.

Экзархи Вселенского патриархата архиепископ Памфильський и Западной епархии Украинской православной церкви в США Даниил и епископ Эдмонте и Западной епархии УПЦ в Канаде Илларион прибыли на Синод в Стамбуле, сообщает «Укринформ».

На вопрос, каковы перспективы заседания Синода, на котором 10 октября должны заслушать отчет экзархов после визита в Украину, архиепископ Даниил сказал:

«Будет все хорошо. С Божьей помощью. Думаю, да».

Он добавил, что их впечатления от поездки в Украину хорошие.

«Я был рад увидеться с представителями церковной и светской власти Украины. Впечатления от поездки хорошие», – сказал Даниил.

На уточняющий вопрос, готов ли народ к церковному объединению, экзарх заявил, что «Украина готова рассматривать вопрос церковного объединения в течение уже 27 лет, если не дольше – века».

Отмечается, что архиепископ Даниил проигнорировал провокационный вопрос от российских телеканалов о возможном обострении ситуации в Украине после получения томоса. Он благословил всех журналистов и пожелал всем хорошего дня.

9 октября в Стамбуле началось заседание Синода Константинопольского патриархата, на котором могут утвердить томос по автокефалии Украинской православной церкви. Синод продлится 3 дня – с 9 по 11 октября.

Обсуждение вопроса получения Томоса возможно только после отчета экзархов Вселенского Патриарха в Стамбуле 10 октября, сообщил в Facebook представитель Киевской патриархии архиепископ Евстратий (Зоря).

По его словам, 9 октября экзархи Вселенского Патриарха отбыли из Киева в Стамбул, где будут отчитываться 10 октября.

«Только после этого возможно обсуждение вопроса Томосуа Поэтому сообщение, что «Томос уже есть» – не соответствуют действительности, а информационно – вредные, потому что после волны «победы» пойдет волна «зрады», когда окажется, что вопрос Синод еще не обсудил» , – подчеркнул архиепископ Евстратий.

Лише сьогодні (09.10) Екзархи Вселенського Патріарха відбули з Києва до Стамбулу. Завтра (10.10) звітуватимуть, лише… Опубліковано Євстратієм Зорею Вівторок, 9 жовтня 2018 р.

«Боролись за автокефалию 100 лет – поэтому можем еще немного побыть сдержанными!», – добавил он.

Кроме этого, представитель Киевской патриархии напомнил «дорожную карту» к получению Томоса.

Хотів би ще раз нагадати «дорожню карту» до Томосу. Про неї раніше не раз говорилося в інтерв‘ю.1. Рішення Синоду… Опубліковано Євстратієм Зорею Вівторок, 9 жовтня 2018 р.

Первым этапом «дорожной карты» является решение Синода Вселенского Патриархата о предоставлении Томоса об автокефалии.

Затем на основе этого решения – созыв и проведение в Киеве Собора с участием архиереев УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ МП, обратившихся к Вселенскому Патриарху с просьбой о Томосе.

«Собор осуществит церковное объединение, образовав единую поместную УПЦ, и выберет ее Предстоятеля (мы будем выдвигать и поддерживать Патриарха Филарета)», – отметил архиепископ Евстратий.

Третий этап – получение предстоятелем единой поместной автокефальной УПЦ Томоса как документа (грамоты).

Как сообщалось, 17 апреля президент Украины собрал лидеров парламентских фракций и заявил, что обратится к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой провозгласить автономию Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада проголосовала за постановление об обращении президента к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Православной церкви в Украине.

22 апреля Порошенко заявил, что Вселенский Патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви.

В УПЦ МП назвали обращение президента и Верховной Рады к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине превышением власти.

31 августа в Стамбуле состоялась встреча вселенского патриарха Варфоломея с предстоятелем РПЦ патриархом Кириллом.

Вселенский патриарх Варфоломей сообщил предстоятелю РПЦ, что собирается предоставить Украинской православной церкви автокефалию.

«Укринформ»