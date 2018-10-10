Более половины украинцев готовы с оружием в руках защищать Украину

В последние годы число украинцев готовых встать на защиту Украины существенно превышает аналогичные довоенные показатели.

Чуть больше половины украинцев готовы в случае возникновения соответствующей угрозы отстаивать территориальную целостность Украины с оружием в руках. Такие данные получены результатах опроса украинских граждан социологической группы «Рейтинг», проведенного в сентябре-октябре.

Так, 52% опрошенных выразили такую ​​готовность. В 2017 таких респондентов было 54%, 2012 – 33%).

Больше всего таких опрошенных на Западе (63%), в Центре и Юге – половина. В то же время на Востоке относительное большинство (55%) отметили, что не готовы защищать Родину с оружием в руках (35% готовы, 10% – не определились).

Патриотически настроенных больше среди мужчин и обеспеченных опрошенных.

Опрос проводился среди населения Украины от 18 лет и старше.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения.

Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face).

Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

«Рейтинг»