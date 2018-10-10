Более половины украинцев готовы с оружием в руках защищать Украину

В последние годы число украинцев готовых встать на защиту Украины существенно превышает аналогичные довоенные показатели.
Чуть больше половины украинцев готовы в случае возникновения соответствующей угрозы отстаивать территориальную целостность Украины с оружием в руках. Такие данные получены результатах опроса украинских граждан социологической группы «Рейтинг», проведенного в сентябре-октябре.
Так, 52% опрошенных выразили такую готовность. В 2017 таких респондентов было 54%, 2012 – 33%).
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Больше всего таких опрошенных на Западе (63%), в Центре и Юге – половина. В то же время на Востоке относительное большинство (55%) отметили, что не готовы защищать Родину с оружием в руках (35% готовы, 10% – не определились).
Патриотически настроенных больше среди мужчин и обеспеченных опрошенных.
Опрос проводился среди населения Украины от 18 лет и старше.
Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения.
Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face).
Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.
«Рейтинг»