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Новости

В НАТО заявили, что Украине не стоит откладывать реформу СБУ

«Интерфакс-Украина»
10 октября 2018

Реформу СБУ в НАТО считают ключевым приоритетом в украинских реформах и затягивание этого вопроса может подорвать доверие партнеров к Украине.

Украине не стоит откладывать реформу СБУ, поскольку это может подорвать доверие ее союзников. Заместитель главы Представительства НАТО в Украине Шэрон Ирон заявила об этом на «круглом столе» в Киеве, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Реформа СБУ была подчеркнута, как ключевой приоритет, как в комплексном пакете помощи Украине, который был согласован на Варшавском саммите НАТО в 2016 году, так и в годовой национальной программе Украины. Нецелесообразно продолжать откладывать эту критически важную реформу, потому что это серьезно подорвет доверие союзников», – сказала она.

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Ирон напомнила, что реформа СБУ является одной из основных в реформировании нацбезопасности Украины.

По ее словам, реформа должна сделать из СБУ демилитаризованную, деполитизированную, эффективную структуру по обеспечению внутренней безопасности с разведывательными функциями и предотвращения преступности.

Ирон также отметила, что партнеры Украины в НАТО принимали участие в разработке концепции реформирования СБУ и продолжат помогать Украине на этом пути.

«Интерфакс-Украина»

Tags: НАТО, реформы, сбу, Украина, Шэрон Ирон

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