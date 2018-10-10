Украинские пограничники поймали оккупантов на лжи о «туристическом буме» в Крыму

Анализ предъявленной Россией статистики о посещение оккупированного Крыма украинцами не дает оснований утверждать об увеличении туристического потока.

Оккупанты в Крыму пытаются показать выгодную статистику туристического сезона, говоря о рекордных 6,1 миллионах туристов, из которых около 1 миллиона украинцев. Пресс-служба Государственной пограничной службы сообщает об этом в среду 10 октября, ссылаясь на полученные результаты анализа российской статистики.

«Анализ результатов свидетельствует об отсутствии тенденции к увеличению посещения в аннексированный в 2014 году полуостров», – отметили в украинском ведомстве.

В частности, за 9 месяцев 2018 года админграницу с Крымом пересекло 2 миллиона граждан.

«Количество пересечений админграницы украинцами на выезд в ВОТ АРК составила 996 тысяч раз и осталась на уровне предыдущего года», – сообщили в ГПСУ.

С мая по сентябрь этого года на границе с Крымом зафиксировали 1,4 миллиона пересечений, из которых 690 тысяч раз гражданами Украины в направлении полуострова и 713 тысяч раз из Крыма.

«В то же время статистика оккупантов пытается нарисовать «туристический рекорд Крыма». Они всех, кто пересекает админграницу, зачисляют в туристы. Съездил на материк из Крыма, а затем вернулся – турист, навестил родителей или родных – турист», – говорится в сообщении ГПСУ.

Также пограничники зафиксировали тенденцию к увеличению на 3% пересечений в направлении материковой Украины на уровне 1,011 млн раз.

В то же время, 10 октября стало известно, что в направлении Симферополя (Крым) движется большая колонна военной техники из около 40 грузовых машин различного назначения.

ГПСУ