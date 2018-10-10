«Газпром» объявил о закупках туркменского газа

Коммерческая составляющая этой сделки вызывает массу вопросов, больше похоже на воровство и мошенничество на газовом рынке в Европе.

«Газпром» объявил, что собирается возобновить импорт туркменского газа уже с января. Что это? У компании своего газа навалом (потенциал добычи с уже разработанных месторождений вдвое превышает объемы экспорта), пишет на своей странице в Facebook партнер информационно-консалтингового агентства «RusEnergy», заместитель генерального директора PR-агентства «Alter Ego», главный редактор журнала «Russian Petroleum Investor» Михаил Крутихин.

Можно было бы предположить, что это попытка помешать экспорту туркменского газа в Европу или Пакистан-Индию. Но в Европе он не нужен (других поставщиков полным-полно), а в Южной Азии туркмены «Газпрому» не конкуренты. Китай? Но у китайцев и так все в Туркменистане схвачено, да и газа теоретически у нынешнего Туркменбаши хватит на все направления.

Газпром объявил, что собирается возобновить импорт туркменского газа уже с января. Что это? У компании своего газа… Опубліковано Mikhail Krutikhin Вівторок, 9 жовтня 2018 р.

Вспомним, как это было. Сначала шли полностью коррупционные газпромовские схемы поставок газа украинцам (Фирташ и прочие посредники). Потом вдруг подписали соглашение о закупках огромных объемов «по европейским ценам» и торжественно пообещали отремонтировать старые трубы системы «Средняя Азия-Центр» и построить новый газопровод – «Прикаспийский». Кинули по всем пунктам.

Когда поняли, что «европейские цены» платить не в состоянии, нагло и грубо (см. тогдашнее заявление Сечина) потребовали пересмотра соглашения по ценам и объемам. А потом просто спровоцировали аварию на газопроводе (перекрыли задвижки, устроив у туркменов непредвиденный скачок давления в трубах) и прекратили закупки. Бросили по-хамски, лишний раз показав всему миру, какой «Газпром» «надежный» партнер.

Учитывая опыт предыдущих импортно-экспортных схем, могу предположить одно. Будут закупать туркменский газ по заниженным ценам, потом (по спецрешению правительства) продавать его без 30-процентной экспортной пошлины газпромовским дочкам в Европе, а те станут присваивать разницу, реализуя тот же газ по нормальным европейским ценам (как сейчас делается через совместное с казахами предприятие КазРосГаз).

Куда пойдет «дельта», получаемая в этой схеме зарубежными дочками нашего монополиста, вопрос открытый.

Михаил Крутихин, Facebook