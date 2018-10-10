Политолог Белковский предсказывет уход патриарха Кирилла с должности главы РПЦ

Патриарх Кирилл не устраивает Путина, потому что является священнослужителем эпохи, когда Путин «был никем и ничем».

Предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) Кирилл покинет должность вследствие предоставления автокефалии православной церкви в Украине. Такое мнение в Facebook выразил 9 октября российский политолог Станислав Белковский.

«Мне представляется, сделан первый шаг к проводам на отдых патриарха Кирилла. Это было бы вполне логично. Предстоятель, всегда считавшийся сильным церковным дипломатом, проиграл этот важнейший матч вчистую. Особенно неудачным был визит патриарха Кирилла в Стамбул 31 августа 2018 года. Когда предстоятель РПЦ морочил голову патриарху Варфоломею, в основном страшилками сугубо светского свойства. Типа того, что украинский народ мечтает вернуться под крыло России», – написал он.

Дорогие друзья,нынче, 9 октября 2018, открылся Синод Константинопольского (Вселенского) Патриархата, который должен… Опубліковано Станиславом Белковским Вівторок, 9 жовтня 2018 р.

По словам политолога, преемником Кирилла может стать митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), в котором заинтересован президент РФ Владимир Путин.

«Для Путина 60-летний владыка Тихон – полностью свой. А 72-летний Кирилл, как бы он ни стелился перед светскими властями, своим в доску никогда не был и не станет – он священноначальник прежнего призыва, из той эпохи, когда Владимир Владимирович еще был никем и ничем», – отметил Белковский.

9 октября в Стамбуле начался трехдневный синод Вселенского патриархата. Заседание проходит в закрытом режиме, его повестка официально не оглашалась. По «ВВС News Украина», будет рассмотрен вопрос о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви в Украине. В пресс-службе Константинопольского патриархата не смогли подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Кирилл был избран патриархом Московским и всея Руси 27 января 2009 года.

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«Украинско-Российское обозрение»