Нацлидер Путин хочет заменить нынешнего начальник военной разведки Генштаба генерала Коробова на своего человека – питерца Гизунова.

В Минобороны ходят усиленные слухи, что в середине сентября на ковер к Владимиру Путину вызывали начальника Главного управления генштаба ВС РФ (ранее ГРУ) генерал-полковника Игоря Коробова, и по возвращении домой ему стало плохо. Оппозиционное издание «МБХ Медиа» не исключает, что готовится замена Игоря Коробова на генерала Сергея Гизунова, упорные слухи на этот счет давно ползут по кабинетам Министерства обороны.

«Не исключено, что до конца года Коробова снимут с должности, а на его место поставят родившегося в Ленинграде генерала Сергея Гизунова. Питерца Гизунова называют глазами и ушами Путина в военной разведке», – сообщает издание.

«МБХ Медиа» отмечает, что биография путинского «смотрящего» строго засекречена, но имеется одна любопытная подробность: в сентябре 1999 года оперативники из ОВД «Черемушки» за хранение оружия задержали уроженца Украины Анатолия Девятку и провели у него обыск. Среди вещей обнаружилась визитка тогда еще подполковника Гизунова.

Напомним, что названо реальное имя второго отравителя Скрипаля, им оказался военврач Александр Мишкин. Он завербован ГРУ в 2010 году.

Ранее сообщалось о вовлечености ГРУ во многие виды криминальной деятельности. Российские агенты-киллеры, такие как «Петров» и «Боширов», служат цели поддержания дисциплины и субординации в криминальном картеле называемом ГРУ.

В тоже время ОБСЕ призывает Россию привлечь к ответственности заказчиков убийства Политковской.

Провал «солсберийских туристов» и российских хакеров ГРУ на самом деле не единственный пример курьезных провалов российских разведчиков.

Круглов считает, что именно безнаказанность России за убийство Александра Литвиненко привел в итоге к ипользовнию ГРУ химического оружия «Новичок» в Солсбери против Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Круглов так же рассказал, чем и как травили Скрипалей, так же объяснил детали организации покушений и роль в них Чепиги-«Боширова» и «Петрова».

«МБХ Медиа»