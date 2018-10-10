«Пловец» с «Копьем». Новая плавающая «эрзац-БМП» для ВСУ

Боевые действия на Донбассе, особенно в активной ее части в 2014-2015 гг., очертили основные проблемы сухопутных войск Украины.

И прежде всего, выявилась явная недостаточная насыщенность армейских частей такой крайне важной техникой как БМП (боевая машина пехоты), пишет на страницах «Деловой Столицы» военный эксперт Михаил Жирохов.

Мало того, это наложилось на потерю (прежде всего по небоевым причинам) большого количества имевшихся БМП-2. Что в итоге привело к тому, что в срочном порядке пришлось «ставить в строй» морально и физически устаревшие БМП-1. Они в условиях позиционной войны оказались незаменимыми прежде всего из-за своей более мощной чем на БМП-2 пушки – калибра 73 мм.

Мало того с формированием новых частей и этих машин оказалось недостаточно и пришлось покупать партию в соседней Чехии.

На фоне этого сразу несколько частных фирм решили предложить армейскому ведомству свои варианты такой себе «эрзац-БМП». Причем все они базировались на фактически единственном более или менее доступном шасси – легком бронированном транспортере МТЛБу, который в свое время выпускался Харьковским тракторным заводом.

Однако еще ранее – в начале 2000-х свой вооруженный вариант представляли и производители. Это были МТ-ЛБР6, с усиленной бронёй и 30-мм пушкой ЗТМ-1; МТ-ЛБР7, с боевым модулем «Штурм» и МТ-ЛБМШ с боевым модулем «Шквал». В Украине они не вызвали большого интереса, зато имели некоторый экспортный успех.

Наконец летом 2017 г. частная компания «Корт» представила свой проект БМП «ТУР». По сообщениям от производителя новая БМП должна была иметь экипаж из трех человек (командир, наводчик, механик-водитель) и перевозить восемь человек десанта, который

размещается в отсеке в передней части машины. При этом двигатель за ними. Десантирование осуществляется через дверь в задней части корпуса.

БМП «ТУР» должна была оснащена современной башней с 30-мм автоматической пушкой и противотанковыми ракетами, что должно было обеспечить повышенный уровень живучести.

И вот на выставке «Зброя і Безпека-2018», которая в эти дни проходит в Киеве другая частная компания – «Техимпекс» представила и свой вариант БМП на базе все той же МТЛБу под названием «Плавець». На этот раз, в отличии от «ТУРА» это полноценный образец даже с установленным вооружением.

Указывается, что БМП разрабатывалась совместно с Харьковским тракторным заводом при участии «Укрспецтехэкпорт». Последняя компания была крайне необходимым элементом, так как по всей видимости для модернизации использовали МЛБу, купленные «Техимпексом»в 2016 г. у болгарского государственного оборонного предприятия Kintex. Такие закупки, по всей видимости, были вызваны тем, что харьковский производитель за это время так и не решил вопрос замены комплектующих российского производства для своих машин.

С большой долей вероятности именно с работами в этом направлении и связана закупка все тем же «Укрспецэкпортом» в декабре 2017 г. сразу 9 МТЛБу польского производства – фирмы Huta Stalowa Wola S.A.

Возвращаясь к БМП «Плавець» стоит отметить достаточно высокие характеристики новой машины. Так, при экипаже в три человека она может перевозить целых 12 человек десанта. При этом установленный дизельный двигатель мощностью 350 л.с. обеспечивает скорость в 70 км/ч по шоссе и 10,5 км/ч на плаву.

«Изюминкой» БТРа является новый боевой модуль БМ-5 «Спис», который фактически является развитием модуля «Штиль-С». Особенность модуля в том, что он может баз изменений устанавливается как на бронированную технику, так и на плавсредства. Модуль может применяться как в режиме дистанционного управления, так и автономно.

При этом вооружение унифицировано с армейскими и флотскими боевыми модулями «Штурм» и «Парус» и включает 30-мм пушку ЗТМ1, 30-мм гранатомет, 7,62-мм пулемет и два ПТРК «Барьер». Унифицированным является и комплекс управления огнем «Триада», в составе которого наряду с телевизионными каналами с цветным изображением есть и тепловизионный канал.

Также установлено дополнительное бронирование, которое обеспечивает уровень защиты 2b STANAG-4569 – то есть машина может выдержать подрыв противотанковой мины массой заряда до 6 кг под днищем БМП.

Заканчивая рассказ, все-таки стоит сказать и несколько слов о недостатках. Даже при дополнительном бронировании БМП на базе МТЛБу не могут стать заменой той же БМП-1 или БМП-2. Дело в том, что МТЛБу проектировались как обыкновенный вездеход – гусеничная замена обычного армейского грузовика. И предназначался для транспортировки грузов, тягач для буксирования артиллерийских орудий, шасси для монтирования различных устройств, а также – как санитарная машина.

Поэтому скорее «плюсом», а не «минусом» была легкая противопульная броня, которая защищает только от пуль калибра 7,62 мм и осколков. А при проектировании БМП, которая предназначена прежде всего для поддержки пехоты на поле боя, это является огромным недостатком.

И использование кевларового внутреннего подбоя и противокумулятивных экранов только частично решает эту проблемы. С другой стороны, такие «эрзац-БМП» могут несколько усилить парк стареньких БМП, пока в стране не будет разработана полноценная отечественная машина (работы над которой, кстати, уже идут полным ходом в Харькове).

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»