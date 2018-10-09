Денисова затребовала от России о голодовке и самочувствии политузника Сенцова

Соответствующий запрос направлен российскому омбудсмену Москльковой. Денисова затребовал документы подтверждающие все российские заявления относительно Сенцова.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова просит российского уполномоченного Татьяну Москалькову предоставить официальную информацию относительно голодовки и самочувствия осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова. Денисова написала об этом на своей странице в Facebook.

«Требую от Татьяны Москальковой предоставить официальную информацию относительно голодовки и самочувствия Олега Сенцова с подтверждением соответствующими документами», – написала она.

Денисова подчеркнула, что российская сторона уже пятый день не может подтвердить окончательно или опровергнуть информацию относительно прекращения Сенцовым голодовки. Также омбудсмен опубликовала фотокопию письма к российской коллеге.

Щодо голодування Олега Сенцова.Не знаю чому в РФ не виходить встановити простий факт: голодує українець чи ні…. Опубліковано Людмилою Денісовою Вівторок, 9 жовтня 2018 р.

Напомним, 5 октября Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России заявила о прекращении голодовки Олега Сенцова. Представитель ФСИН Валерий Максименко в интервью российским СМИ сообщил, что украинец фактически сразу перешел на обычное питание – каши и куриное мясо. В то же время омбудсмен Ямало-Ненецкого округа РФ Анатолий Сак заявил, что Сенцов голодовку не прекращал. Никаких доказательств той или иной стороны на данный момент нет.

5 октября Сенцов опубликовал письмо, в котором написал, что его вынудили завершить голодовку, угрожая принудительным кормлением. Режиссер написал, что подаст заявление о прекращении голодовки 6 октября, но официального подтверждения этому также не было.

Украинский режиссер, политзаключенный Олег Сенцов, который голодает в российской колонии 145 дней, написал письмо своей сестре Наталье Каплан, сообщило «Громадське».

В письме к сестре политзаключенный рассказал о своем состоянии здоровья и подробно объяснил, почему прекращает голодовку.

«Я вынужден завтра сняться с голодовки. К открытому письму мне добавить нечего. Меня еще на прошлой неделе должны были начать выводить из голодовки. Но я немного отсрочил, последнее обследование показало, что «полетели» внутренние органы. В сердце началась аритмия с ишемией, почки забились и в любой момент откажут, печень увеличилась и начала разлагаться, кишечник, мозг – там все», – говорится в письме Сенцова Наталье Каплан.

По его словам, «досадно проигрывать, но выбора мне не оставили, я не хочу превращать это все в унизительное зрелище».

«Украинско-Российское обозрение»