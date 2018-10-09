МИД Литвы вызвал посла России после заявлений Захаровой

Накануне спикер внешнеполитического ведомства России Захарова сделала ряд зявлений по поводу командира литовских партизан Раманаускаса-Ванагаса.

Из-за заявления представителя МИД России Марии Захаровой по поводу командира литовских партизан Адолфаса Раманаускаса-Ванагаса Литва заявила решительный протест послу России Александру Удальцову. Вице-министр иностранных дел Альбинас Зананавичюс вызвал российского посла, сообщает портал «Delfi».

Зананавичюс заявил вызванному в МИД послу РФ «решительный протест в связи с обнародованным МИД России и заявлениями, не соответствующими действительности» о командире литовских партизан Раманаускасе-Ванагасе накануне перезахоронения его праха.

Как сообщает МИД Литвы, на встрече литовская сторона призвала Россию воздержаться от публичных необоснованных утверждений и от «попыток переписать историю на основании обвинений, сфабрикованных репрессивными структурами оккупационной советской власти».

«По оценке МИД Литвы, такие заявления российской стороны представляют собой ничто иное, как очередную попытку дискредитировать движение сопротивления литовских партизан и отрицать факт советской оккупации в целом», – отмечает министерство.

Представительница МИД РФ Мария Захарова в прошлый четверг назвала «особенно циничным» решение литовских властей провести государственные похороны останков Раманаускаса-Ванагаса. Она заявила, что он якобы несет ответственность за гибель многих мирных жителей, и выразила недовольство тем, что он будет перезахоронен в непосредственной близости от места захоронения советских военнослужащих.

«Delfi»