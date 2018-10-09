На сессии ПАСЕ решается вопрос чести, – Портников

На очередной сессии ПАСЕ разгорелись нешуточные страсти вокруг принятия поправок, которые облегчат этой организации отказ от санкций против России.

И хотя сама Россия в тексте поправок не упоминается, мало у кого есть сомнения, что речь идет именно о ее будущем присутствии в ПАСЕ и что поправки инспирированы именно россиянами и их «доброжелателями» в организации. Укрин поствила серьезные препятствия на путях попыток Кремля обойти санкции, пишет на страницах «Espreso.TV» Виталий Портников.

Может возникнуть вопрос – а зачем это, собственно, России? Ведь решения ПАСЕ мало что означают на международной арене и отказ от санкций против российской делегации ничего не изменит в ситуации с другими санкциями, куда более важными и серьезными.

Но в Кремле любую западную уступку воспринимают как «прорыв плотины», как готовность цивилизованного мира смириться со статус-кво – аннексией Крыма и войной на Донбассе – и продолжать общаться с Москвой, как ни в чем ни бывало.

Сторонники отмены санкций против России в ПАСЕ неизменно утверждают, что отнюдь не собираются соглашаться с российскими действиями в Украине. Что они хотят возвращения российской делегации исключительно ради возобновления диалога.

Так вот, это обычная ложь. Санкции, которые были наложены на российскую делегацию в ПАСЕ, вовсе не запрещали депутатам Государственной Думы продолжать участвовать во всех мероприятиях ПАСЕ. Проще говоря – путинские марионетки, которые лишь по недоразумению называются «парламентариями», могли беспрепятственно лгать – если уж это так необходимо их бессовестным лоббистам на Западе. Россию отстранили лишь от принятия целого ряда процедурных решений в ПАСЕ – согласитесь, не такое уж серьезное наказание, когда речь идет о развязывании войны и оккупации чужой территории!

Но Кремлю необходимо было доказать, что наказывать его вообще не за что. Что Крым присоединен к России на основании «честного референдума», а на Донбассе с украинскими властями воюют «восставшие шахтеры» с «Буками». Поэтому после наложения санкций российская делегация отказалась от участия в работе ассамблеи. Отказалась – подчеркиваю – сама, а не потому, что ей было запрещено.

Для руководства ПАСЕ это стало неприятным сюрпризом, потому что смысл существования ассамблеи – в диалоге между парламентариями. Руководители ПАСЕ один за другим стали ездить в Москву, чтобы разъяснить руководству Государственной Думы, что российская делегация может без помех отстаивать свою позицию в зале заседаний, что санкции это не запрещают.

Но в ответ слышали от председателя Госдумы Сергея Нарышкина и его преемника Вячеслава Володина одно и то же: российская делегация сможет вернуться только после отмены санкций. Как вы это сделаете – не наше, российское, дело.

Когда стало ясно, что в ПАСЕ не хотят – или не могут – согласиться с этим шантажом, в Москве решили приступить к следующему этапу «воздействия» – перестать платить взносы в бюджет ПАСЕ. И, таким образом, к поддержке части депутатов от связанных с Россией политических групп прибавилась еще и мощная поддержка аппаратчиков ПАСЕ – кому же хочется терять денежки? Это же зарплаты, премии, пенсии.

А честь Европы? А честь Европы подождет!

На сессии ПАСЕ в Страсбурге сегодня решается не вопрос о необходимости продолжения диалога с бессмысленными подлыми людишками, которых Путин решил откомандировать в «депутаты» своего кастрированного «парламента». Решается вопрос именно о чести.

Виталий Портников, «Espreso.TV»