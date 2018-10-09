«Крымского диверсанта» Панова этапируют в Москву

Незаконно осужденного Панова этапировали из Симферополя в Краснодар, после этого его этапируют дальше – в Москву. В Москве должно состоятся слушание по его апелляции на приговор суд.

«Крымского диверсанта» Евгения Панова, которого российский суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима, этапировали из СИЗО Симферополя в Москву. Брат Панова Игорь Котелянец сообщил об этом на своей странице в Facebook.

«Евгения Панова этапировали из Симферопольского СИЗО в Москву. Скорее всего в «Лефортово». Сейчас он временно находится в Краснодаре. Везут, потому что 25 октября в Москве должно состояться заседание апелляционного суда, на котором прокурор будет настаивать на увеличении срока заключения до 10,5 лет», – написал он.

Євгена Панова етапували з Сімферопольського СІЗО в Москву. Скоріше за все до Лєфортово. Наразі він тимчасово знаходиться… Опубліковано Igor Kotelianets Понеділок, 8 жовтня 2018 р.

Напомним, в августе 2016 года ФСБ России объявила о задержании в аннексированном Крыму группы «украинских диверсантов», которые якобы готовили теракты на полуострове. Задержанных некоторое время содержали в московском СИЗО в Лефортово, а затем вернули в Крым.

13 июля 2018 года Панова приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Еще один фигурант дела – Андрей Захтей – подписал досудебное соглашение со следствием. В феврале 2018 года его приговорили к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу 220 тыс. рублей (около 105 тыс. гривен).

Напомним, что названо реальное имя второго отравителя Скрипаля, им оказался военврач Александр Мишкин. Он завербован ГРУ в 2010 году.

Ранее сообщалось о вовлечености ГРУ во многие виды криминальной деятельности. Российские агенты-киллеры, такие как «Петров» и «Боширов», служат цели поддержания дисциплины и субординации в криминальном картеле называемом ГРУ.

В тоже время ОБСЕ призывает Россию привлечь к ответственности заказчиков убийства Политковской.

Провал «солсберийских туристов» и российских хакеров ГРУ на самом деле не единственный пример курьезных провалов российских разведчиков.

Круглов считает, что именно безнаказанность России за убийство Александра Литвиненко привел в итоге к ипользовнию ГРУ химического оружия «Новичок» в Солсбери против Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Круглов так же рассказал, чем и как травили Скрипалей, так же объяснил детали организации покушений и роль в них Чепиги-«Боширова» и «Петрова».

«Украинско-Российское обозрение»