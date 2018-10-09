Соратник Тимошенко стал партнером фирмы замешанной в распилиле контракт с Ираком

Польская компания «Air Cyber ​​Services» фигурирует в схемах распила контракта с Минобороны Ирака. Соратник Тимошенко Соколов владеет долей этой компании.

Глава Николаевской «Батькивщины», близкий соратник Юлии Тимошенко, Михаил Соколов владеет 25%-й долей в польской компании «Air Cyber ​​Services». Это компания является партнером фирмы, что фигурирует в схемах распила контракта с Минобороны Ирака, сообщает «Bihus.Info».

Отмечается, что Соколов известен тем, что под его руководством британская компания «Trident Foundation» оплачивала лоббистские услуги Юлии Тимошенко в США. Всего за три года британская фирма Соколова потратила на лоббизм лидера «Батькивщины» почти $1,3 млн.

По данным издания, соратник Тимошенко с 2016 года также владеет 25% -ной долей в польской компании «Air Cyber ​​Services».

Как выяснили журналисты, его партнером в польском бизнесе является фирма «Runestone Partners» LLC, которая фигурирует в схемах распила огромного контракта «Укрспецэкспорта» с Минобороны Ирака.

Сообщается, что по версии следствия, в 2013-2014 гг. Runestone Partners получила от «Укрспецэкспорта» $750 тыс за агентские и брокерские услуги, которые на самом деле не выполняла.

Сам Соколов в комментарии программе убеждал, что у него только 1% и то ему «подарили».

Отмечается, что контракт с Ираком на сумму в полмиллиарда долларов был заключен еще в 2009 году.

В издании добавляют, что по нему Украина должна была в течение нескольких лет поставить в Ирак 420 БТРов и 6 самолетов АН32, однако с качеством БТРов возникли серьезные проблемы, из-за чего иракская сторона приостановила контракт в середине 2014-го.

Сообщается, что в результате в Ирак доставили не все БТРы, а только 37 из 420 заказанных.

«Сейчас Runestone Partners – фигурант уголовного дела прокуратуры по срыву иракских контрактов и вывода средств через ряд посредников. Компания зарегистрирована в США, а его представителем указан пенсионер Рой Моррис», – говорится в расследовании.

По данным журналистов, польская фирма соратника Тимошенко и оффшорки-фигуранта дела о распиле военного контракта – заплатила миллион гривен советнику директора «Укрспецэкспорта».

«Выплата с пометкой «гонорар» состоялась в 2017 году. Миллион гривен от польской «Air Cyber ​​Services» получил советник директора «Укрспецэкспорта» Александр Чабан», – говорится в публикации.

В издании отмечают, что Чабан отказался рассказывать, за что именно зарубежная фирма оплатила ему гонорар.

Там добавили, что бизнес-партнерами Соколова по польской фирме, кроме Runestone Partners, указываются три украинца – Игорь Галперин, Константин Анапрейчук и Александр Степура.

Отмечается, что «Runestone Partners» была единственным посредником в выполнении того контракта и появилась в нем лишь в конце 2013-го, незадолго до приостановления поставок.

«Большинство посредников, которым заплатили за агентские и брокерские услуги за тем контрактом раньше «Runestone Partners», связывали с экс-главой «Укрспецэкспорта» и экс-министром обороны при Януковиче Дмитрием Саламатиным», – рассказали авторы расследования.

Отмечается, что всего на агентские услуги украинские предприятия планировали потратить 82 миллиона долларов, но из-за преждевременного срыва контракта успели заплатить только 42 миллиона.

«Bihus.Info»