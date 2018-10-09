Грицак рассказал о нардепе собиравшемся возглавить сепаратистов в Одессе

Предположительно речь идет о члене парламентской группы «Возрождение» и правоохранительного комитета, народном депутате Верховной Рады Барвиненко.

Глава Службы безопасности Василий Грицак рассказал, что лидером так называемого «Бессарабского народного совета» должен был стать действующий депутат Верховной Рады. Грицк заявил об этом в своем выступлении на «Ukrainian week in London», которое транслировал телеканал «Прямий».

По информации СБУ, в апреле 2015 года сепаратисты планировали захватить юг Одесской области и провозгласить «Бессарабскую народную республику». Для этого им нужно было взорвать мосты через Днестр и Днестровский лиман.

«Подорвав эти два моста, Южная Бессарабия была бы отрезанной от основной части Украины, и затем с территории Приднестровья должны были зайти так называемые «зеленые человечки»… С «Бессарабского народного совета» планировалось развить свое наступление «русской весны» в направлении Молдовы, Румынии и так далее. Мы поломали эти планы», – рассказал Грицак.

По его словам, в апреле 2015 года СБУ перебросила в этот район своих бойцов, которые сделали 700 километровый марш из Краматорска в Одессу, чтобы провести одновременно большое количество обысков, задержаний и изъятия взрывчатки.

Лидером «Бессарабской народного совета», по словам Грицака, должен был стать действующий депутат, который и сегодня является депутатом.

Имя депутата Грицак не назвал, но его сообщил народный депутат Мустафа Найем в твиттере.

«Если фамилию этого депутата не готов назвать глава СБУ, это могу сделать я. Это член парламентской группы «Возрождение» и правоохранительного комитета Виталий Барвиненко. Надеюсь, вслед за обвинением последует представление о снятии неприкосновенности», – сообщил он.

Если фамилию этого депутата не готов назвать гоава СБУ, это могу сделать я. Это член парламентской группы «Возрождение» и правоохранительного комитета Виталий Барвиненко. Надеюсь, вслед за обвинением последует представление о снятии неприкосновенности. https://t.co/UG8VxsAVO0 — Mustafa Nayyem (@mefimus) October 9, 2018

В 2015 году СБУ разоблачила в Одессе группу из около 20 человек, которая собиралась провозгласить республику «Бессарабия», сообщает «Левый Берег», комментируя информацию озвученную Грицаком. Курировали сценарий войны – советник президента РФ Владислав Сурков и его зам Инала Ардзинбе, который в Кремле отвечал за превращение Одесской области в поле битвы по сценарию террористических организаций «ДНР»–«ЛНР».

СБУ еще в 2015 году заявляла, что за организацией «Народной республики Бессарабии» стоит действующий нардеп. Также была задержана его помощница. Однако, фамилию депутата глава СБУ решил не называть.

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«Прямий»