Лукшенко собрался вооружать народ. Что ожидать Кремлю от Беларуси

Раздать оружие каждой семье, женщинам и старикам: Александр Лукашенко рассказал, как намерена защищаться его страна в случае масштабного вторжения условного противника.

После этого заявления президент Белоруссии поздравил с днем рождения своего российского коллегу, а еще через сутки белорусский лидер встретился с бывшим президентом Украины Виктором Ющенко. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что Лукашенко ищет все новые аргументы в большом торге с Москвой.

Государственное телевидение Белоруссии показало своего верховного главнокомандующего в ходе посещения военного полигона в Брестской области. Александр Лукашенко сделал ряд заявлений, которые можно даже назвать шокирующими. Президент дружественного государства всегда был остер на язык.

Однако в последнее время число его ярких выступлений заметно возросло, в том числе и в адрес России. Хотя в основном достается своим – за безалаберность и халатность на фоне сложной обстановки, в том числе и в отношениях с главным партнером.

Есть неофициальный тезис – риторика Александра Лукашенко всякий раз ужесточается, когда у него что-то не так с Москвой. Сейчас как раз такой случай, причем разногласия приняли, похоже, затяжной характер. Так что число жестких выступлений с белорусской стороны прибавилось, но при этом президент все-таки старается не выходить за рамки.

Однако то, что сейчас озвучил Лукашенко, звучит действительно резковато: президент обещал в случае войны поставить под ружье 7 млн человек и раздать оружие буквально каждому, включая женщин и стариков. К кому обращен этот пассаж? Наверное, все-таки не к России – она упоминается как союзник, который, тем не менее, не всегда готов прийти на помощь.

С другой стороны, кто может угрожать суверенитету республики, чтобы вот так пришлось воевать? Только очень сильный противник.

Известно, что Александр Лукашенко только что поздравлял Владимира Путина с днем рождения, а через сутки встретился с третьим президентом Украины – героем «оранжевой революции» 2004 года Виктором Ющенко. Белорусский лидер также провел в этом году уже несколько встреч с российским коллегой и, видимо, прорыва не достигнуто.

Москву раздражает политика Лукашенко по принципу «и нашим, и вашим», в частности, его заигрывание с Западом и вполне дружеские отношения с Украиной. А Минск требует кредитов и отношения к себе как к российскому региону, при этом с сохранением полной независимости и суверенитета.

И что касается военной части, Белоруссия вместе с Китаем разработала и наладила производство систем залпового огня «Полонез». То есть мало того, что поставила их на боевое дежурство у российских границ, так еще и продала Азербайджану, составив конкуренцию России и нарушив стратегический баланс, учитывая конфликт Баку и Еревана. Такие действия трудно назвать союзническими.

Ультиматум не ультиматум, но негласно считается, что терпение Москвы на исходе.

Хотя, скорее всего, Александр Лукашенко просто хорошо торгуется на гране фола. За всю историю Союзного государства он, конечно же, не раз уступал, но в накладе никогда не оставался. Скорее всего, он считает, что нынешнее обострение не станет исключением.

Однако любая система, даже хорошо отлаженная, рано или поздно дает сбои. Наверное, Александр Лукашенко не может этого не учитывать.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»