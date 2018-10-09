Зачем Донбассу миротворцы?

Если исключить возможность победить военным путем, то это лучшее, что можно предложить в решение проблемы Донбасса – миротворческая операция.

Когда украинцам задаешь вопрос, «как вы представляете себе миротворцев», то у 95%, наверняка моментально появляется образ, сложившийся еще в советское время. То есть это военнослужащий в голубом шлеме с преимущественно легким оружием. В Славонии часть территории хорваты освобождали военным путем, а часть – благодаря миротворцам. Ориентировочная модель миротворческой миссии, которую мы предложили в министерстве, фактически имитирует этот путь, пишет на страницах «Нового Времени» замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука.

Дело в том, что милитаристская составляющая, в которой задействованы военнослужащие разных армий мира, размещается на определенных локациях по всей территории. Главная задача – обеспечение мира и демилитаризации незаконно вооруженных формирований. Задача полицейских подразделений, где тоже будут представители разных стран, – следить за соблюдением общественного порядка. Среди наших граждан мало кому известно, что существуют миротворческие миссии ООН вообще без привлечения вооруженных формирований. Скажем, если они выполняют обязанности исключительно в гуманитарных целях. Оказывают медицинскую помощь, восстанавливают деятельность государственных учреждений на ранее неподконтрольных территориях. На финише все эти три компонента должны обеспечить проведение выборов.

К сожалению, на Балканах зафиксированы как положительные, так и отрицательные результаты привлечения миротворческой миссии. Один из неудачных примеров – Косово. Миротворческая миссия абсолютно не справилась с задачей интегрировать его территории в бывшую Югославию, то есть Сербию. Уровень жертв среди гражданского населения привел к тому, что мировое сообщество приняло решение о невозможности интеграции косоваров в состав Сербии – и беспрецедентно объявило страну независимой. Кстати, Украина до сих пор это не признала.

Во время проведения в Косово миротворческой миссии полицейский и гуманитарный компоненты фактически отсутствовали. Все было организовано сугубо на военных началах. К тому же порой весьма неуверенно и беспомощно вели себя сами миротворцы. Наиболее вопиющий случай – обвинение в адрес голландского контингента, который по сути оставил гражданское население на расправу вооруженным незаконным формированиям. Если будем допускать такие же ошибки, как в Косово, то, безусловно, существует несомненный риск.

Главная проблема в том, чтобы заставить Россию согласиться на условия введения миротворческой миссии, которые предлагают Украина и наши союзники. Кстати, к разработке совместной резолюции Совбеза присоединилась и Великобритания. Сейчас наиболее мощный пул международных игроков – Украина, Франция, Германия, США и Великобритания. Резолюцию будут разрабатывать практически все постоянные представители Совбеза, кроме Китая и России.

Впрочем, право вето никто еще не отменял. Однако в настоящее время разработаны определенные механизмы, которые уже начали реализовывать. В частности, если страна, получившая постоянное представительство в Совбезе и имеющая право вето, является агрессором, то ее автоматически лишают права вето. Если этот механизм заработает, тогда Россия вообще окажется в незавидном положении. Но я был бы крайне осторожным с подобными прогнозами, поскольку РФ и вовсе может демонстративно покинуть этот орган ООН.

Стоит быть искренними, умными и откровенными – никто сейчас не хочет полномасштабной войны с РФ. Единственный путь достичь цели – усилить дипломатическое, экономическое и финансовое давление на Россию.

Георгий Тука, «Новое Время»