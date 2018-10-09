Гриценко попросили назвать имена «вменяемых людей из окружения Путина»

Главред «Левого берега» Базар просит удалить новости по его посту в Facebook с вопросом к Гриценко об адекватных людях в окружение Путина.

Главный редактор «Левого берега» Олег Базар прокомментировал выступление Анатолия Гриценко в программе «Свобода слова» на канале ICTV – в телевизионном эфире политик в очередной раз заявил, что ведет какие-то тайные переговоры по Донбассу – где одной из сторон есть какие-то «вменяемые люди из окружения Путина». Журналист написал об этом на своей странице.

«Хотелось бы, чтобы Анатолий Степанович наконец назвал тех «вменяемых людей из окружения Путина», с которыми он ведет переговоры», – скептически заметил журналист.

В комментариях к своему посту, Олег Базар напомнил, что подобные заявления Гриценко уже озвучивал в интервью в июле.

«Но, кроме этих форматов переговоров, есть еще неофициальный. Он четырехсторонний – Украина, Россия (ее адекватная часть, которая имеет выход к тому, чтобы положить на стол Путину документы), Европа – прежде всего, это французы и немцы – и Америка. Кто эти люди? Я не могу назвать фамилий. Мы так договорились. Но это люди, которые имеют опыт в сфере обороны, безопасности, международной политики, дипломатии. Люди уровня или министров, или генералов с четырьмя звездами», – заявлял тогда Гриценко.

Позже Олег Базар удалил свой свой пост, мотивируя это недобросовестностью своих коллег принявшихся разгонять «новость»

«Вчера написал злобный постик о Гриценко. А сейчас какие-то гандон начали раздавать «новости» по мотивам моего поста: «От Гриценко требуют назвать «людей со здравым смыслом» в окружении Путина», «От Гриценко требуют назвать его «адекватных людей» в окружении Путина», «Журналиста задело заявление Гриценко об «адекватных» людях в окружении Путина». Пост я убил. Поэтому искренне надеюсь что «Українські Новини», «Факты» и «Апостроф» уберут «новости», которые они опубликовали», – написал Базар комантируя

Учора написав злобний постик про Гриценка. А нині якісь гандони почали роздавати "новини" за мотивами мого… Опубліковано Oleg Bazar Вівторок, 9 жовтня 2018 р.

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«Украинско-Российское обозрение»