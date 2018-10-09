Памятники Ленину в Украине снесены раз и навсегда, но вопрос остается: чем их заменить?

Монумент Владимиру Ленину стоял на Бессарабской площади Киева с 1946 года, пока 8 декабря 2013 демократические протестующие его не снесли – более чем через 22 года после обретения Украиной независимости от СССР.

Сегодня на пустом гранитном пьедестале возвышается металлический трезубец. Национальный герб Украины. И это сильное противопоставление: символ свободной и независимой Украины поверх останков ее советского прошлого, пишет на страницах «The Daily Signal» корреспондент, бывший летчик ВВС США и ветеран войн в Ираке и Афганистане Нолан Петерсон, перевод подготовлен изданием «Новое Время».

В нескольких метрах напротив пьедестала, где когда-то был Ленин, стоит новый, отдельный монумент.

Это гигантская голубая рука под названием Middle way. Это работа румынского художника Богдана Ратны и часть киевского проекта «Движущиеся памятники» в рамках которого временные объекты искусства демонстрируют по всему городу.

Киевские чиновники говорят, что голубая рука призвана символизировать как «дружбу и сотрудничество», так и все более заметную идентичность Киева как международного мегаполиса, где рады иностранцам всех мастей.

Но пока жители Киева воспринимают монумент с вялым энтузиазмом. В соцсетях распространенный шутка, что голубая рука символизирует отсутствие горячей воды в нескольких частях города. Другие шутят, что статуя напоминает фильм Аватар. Есть еще несколько непристойных шуток не для прессы.

Но несмотря на онлайн-жесты новая статуя стала популярным местом для фотографирования.

В прохладный осенний день молодые люди стоят в очереди, чтобы сделать фото на фоне гигантской голубой руки. Мужчина и женщина, скорее всего пара, фотографируют друг друга, поочередно поднимая вверх большие пальцы и показывая жест – символ мира. […]

Две женщины постарше с интересом рассматривают очередь. Встав напротив монумента, они с любопытством оглядываются вокруг, вытягивая шеи. Одна леди ставит на землю свою сумку с покупками и останавливается, чтобы прочитать надпись на фундаменте монумента.

Я спрашиваю этих двух украинок постарше, что они думают о новой статуе. Их зовут Галина и Анна. Они соглашаются говорить и сфотографироваться, но просят, чтобы не публиковали их фамилии и возраст.

Галина, одетая в клетчатое серое пальто, идущее к ее седым волосам, говорит, что на самом деле не слишком понимает художественное назначение этой статуи, но она счастлива приветствовать иностранцев в Украине. «Статуя посылает правильное сообщение, – говорит женщина. – Мол, послушай, мой дом, ваш дом – в Европе. Не в России».

Анна, с уложенными и окрашенными в блонд волосами, смотрит на металлический украинский трезубец, стоящий вместо Ленина. Слово «Ленин» до сих пор четко выгравировано на черном пьедестале. «Ленину капут», – говорит Анна. Она одобрительно выставляет большой палец вверх и улыбается. […]

«Я когда-то была комсомолкой, понимаешь, – говорит Анна, эмоционально запрокидывая голову, как когда-то делали в молодежной коммунистической организации времен СССР, Всесоюзный Ленинский Коммунистический союз молодежи. И добавляет: «Я верила в Советский Союз, но все там было ложью».

Галина кивает головой в молчаливом согласии.

Анна снова смотрит на украинский трезубец. «Я видела столько изменений, – говорит она. – Но все они к лучшему».

Пустые пьедесталы

Протестанты, которые снесли памятник Ленину на Бессарабской площади, были участниками проевропейского мятежа, известного как Евромайдан. Уличные протесты в ноябре 2013 года начались в ответ на решение тогдашнего украинского президента Виктора Януковича отказаться от проевропейского торгового соглашения в пользу аналогичного с Россией.

Это решение роковым образом не соответствовало пульсу украинской нации и тому, как сильно ее молодежь хотела стать частью Европы и не застрять в чистилище российского рабства. В конце концов, последующие месяцы проевропейских протестов лавинообразным образом переросли в полноценную революцию, которая привела к отстранению Януковича от власти в феврале 2014-го.

В новостях сообщали, что в первый год после революции 2014 года в Украине снесли около 700 монументов Ленину. Хотя на момент декабря 2015 года более 1300 продолжали стоять.

В январе 2017 украинская власть заявила, что все памятники Ленину на подконтрольной Украине территории снесены.

Революция 2014-го начала то, что многие чиновники и эксперты сегодня называют необратимым политическим, экономическим и культурным разводом с Москвой. По этой причине некоторые считают, что Украина не имела настоящей независимости до 2014 года – десятилетия после распада СССР.

Но битве за будущее Украины еще не конец.

Начиная с февраля революционного 2014-го, Украина де-факто заключена в окопах войны против российских сил в восточном регионе страны, на Донбассе.

Сегодня артиллерия до сих пор грохочет, а автоматы Калашникова до сих пор трещат вдоль 250-мильной линии фронта. […] На другом невидимом фронте украинские реформаторы до сих пор не на жизнь, а на смерть борются с коррупцией. В глазах многих украинцев битва против коррупции для будущего Украины так же важна, как и окопы на Востоке, где сдерживают Россию от вторжения.

Страдания

Прошлый век не был к Украине ласков.

В 1930-х Иосиф Сталин организовал здесь массовый голод, известный как Голодомор, убивший более 4 миллионов украинцев. В период с 1939 по 1945 более семи миллионов украинцев погибли на Второй мировой войне (включая 600 тысяч украинских евреев, убитых в ходе Холокоста) – грубо говоря, в 1940 году жив был один из пяти украинцев.

Независимость, полученная Украиной через несколько десятилетий после этого от СССР, обернулась экономической и демографической катастрофой.

В 1995-м, через пять лет после провозглашения независимости, украинский ВВП упал на 60% от уровня показателей 1990 года. (Для сравнения, во времена Великой депрессии 1929-1933 годов ВВП США упал на 30%.)

С 1991 по 1996 годы украинская промышленность свернулась более чем на половину – это падение больше того, которое в течение Второй мировой войны переживал СССР, когда половина страны была оккупирована нацистами Германии.

Более того, когда СССР развалился, многие украинцы увидели, как сбережения, которые они копили всю жизнь, исчезли буквально за ночь.

Как результат, с 1992 по 1994 годы покупательная способность украинцев упала на 95%, по данным исследований Киевского национального экономического университета.

Реагируя на распространенный тренд среди постсоветских стран, население Украины стремительно уменьшилось со времен распада СССР.

На конец 2016 население Украины сократилось на 9,5 млн от пика 1993 года, когда украинцев было 52 млн 244 100 тысяч, а это значит спад на 18% за 23 года. Эти потери превышают количество украинцев, погибших в ходе Второй мировой, хотя и в течение гораздо более длительного периода.

В ООН подсчитали, что население Украины может упасть до 36,4 млн до 2050 года.

Революция 2014-го заодно принесла проблемы, в том числе экономический спад и российское вторжение на двух фронтах.

Молодые украинцы замучились ожидать будущего в своей стране и уже переехали за границу в поисках работы – или выберут эту опцию, если им представится такая возможность. Поэтому только в 2017 году население Украины уменьшилось на 198 тысяч, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Здесь также идет война.

В составе войск более 60 тысяч украинцев остаются на позициях по линии окопов и оккупированных поселков Донбасса, обмундированные ежедневной артиллерией и держа наготове снайперское оружие против силы, скомпонованной из более 35 тысяч пророссийских сепаратистов, регулярных российских войск и иностранных наемников.

Война убила более 10,300 тысяч украинцев. Каждые три дня в среднем погибает один украинский солдат.

Тем не менее, не все новости Украины неутешительны. Революция 2014-го принесла также некоторые положительные изменения типа пенсионной, радикальной медицинской реформ, а также учредила некоторые ключевые антикоррупционные институты. Национальную армию полностью модернизировали, а чиновники имеют в планах инфраструктурные проекты для всей страны – в том числе, на столь необходимое улучшение состояния дорог.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко одержал несколько очень важных побед для украинев со времен 2014-го, особенно разрешение путешествовать в пределах ЕС без виз.

Украинское постреволюционное правительство достигло прогресса в таких ключевых сферах как ослабление зависимости Украины от российского природного газа, договоренности относительно свободной торговли с ЕС, и реформы, которые сделали страну более привлекательной для иностранных инвестиций.

За прошедшие несколько лет расцвело гражданское общество, стимулировав возникновение «сторожевых» групп, нацеленных наблюдать за борьбой правительства с коррупцией.

Этот тренд, хоть еще и переживающий период становления, все же ускоряет отход от советской эры бандитского правления, даже если некоторые из этих сторожевых групп до сих пор сталкиваются с существенным сопротивлением со стороны правительства, а в отдельных случаях даже преследованиями.

Но до сих пор многие реформаторы говорят, что прогресс происходит слишком медленно. […]

Более того, в то время как украинская экономика постепенно оправляется от удара, нанесенного революцией 2014-го, большинство украинцев остаются в гораздо худшем финансовом положении, чем это было накануне тех событий.

Стоимость украинской гривны сползла от 8 грн за 1 доллар США в 2013 году до 27 грн за $1. Как следствие, инфляция растет, а покупательная способность украинцев идет вниз.

Со средней зарплатой в $270 за месяц, более 60% украинцев живут в бедности. Ибо хотя украинский ВВП и медленно растет, он до сих пор не вернулся к своему предреволюционному уровню. В 2018 году ВВП здесь насчитывал 112 млрд долларов – это, грубо говоря, 60% суммы за 2013 в $183 миллиарда.

Безусловно, годы интервенции после революции 2014-го были тяжелыми для большинства украинцев. Одно можно сказать наверняка: Россия больше не потягивает за ниточки своих марионеток для контроля над Украиной.

Будущее страны сейчас твердо идет по пути от России, глядя на Запад.

Памятники Ленину снесены раз и навсегда, но вопрос остается – чем их заменить?

Нолан Петерсон, «The Daily Signal»