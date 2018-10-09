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Взгляд

Памятники Ленину в Украине снесены раз и навсегда, но вопрос остается: чем их заменить?

Нолан Петерсон, «The Daily Signal»
09 октября 2018

Монумент Владимиру Ленину стоял на Бессарабской площади Киева с 1946 года, пока 8 декабря 2013 демократические протестующие его не снесли – более чем через 22 года после обретения Украиной независимости от СССР.

Сегодня на пустом гранитном пьедестале возвышается металлический трезубец. Национальный герб Украины. И это сильное противопоставление: символ свободной и независимой Украины поверх останков ее советского прошлого, пишет на страницах «The Daily Signal» корреспондент, бывший летчик ВВС США и ветеран войн в Ираке и Афганистане Нолан Петерсон, перевод подготовлен изданием «Новое Время».

В нескольких метрах напротив пьедестала, где когда-то был Ленин, стоит новый, отдельный монумент.

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Это гигантская голубая рука под названием Middle way. Это работа румынского художника Богдана Ратны и часть киевского проекта «Движущиеся памятники» в рамках которого временные объекты искусства демонстрируют по всему городу.

Киевские чиновники говорят, что голубая рука призвана символизировать как «дружбу и сотрудничество», так и все более заметную идентичность Киева как международного мегаполиса, где рады иностранцам всех мастей.

Но пока жители Киева воспринимают монумент с вялым энтузиазмом. В соцсетях распространенный шутка, что голубая рука символизирует отсутствие горячей воды в нескольких частях города. Другие шутят, что статуя напоминает фильм Аватар. Есть еще несколько непристойных шуток не для прессы.

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Но несмотря на онлайн-жесты новая статуя стала популярным местом для фотографирования.

В прохладный осенний день молодые люди стоят в очереди, чтобы сделать фото на фоне гигантской голубой руки. Мужчина и женщина, скорее всего пара, фотографируют друг друга, поочередно поднимая вверх большие пальцы и показывая жест – символ мира. […]

Две женщины постарше с интересом рассматривают очередь. Встав напротив монумента, они с любопытством оглядываются вокруг, вытягивая шеи. Одна леди ставит на землю свою сумку с покупками и останавливается, чтобы прочитать надпись на фундаменте монумента.

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Я спрашиваю этих двух украинок постарше, что они думают о новой статуе. Их зовут Галина и Анна. Они соглашаются говорить и сфотографироваться, но просят, чтобы не публиковали их фамилии и возраст.

Галина, одетая в клетчатое серое пальто, идущее к ее седым волосам, говорит, что на самом деле не слишком понимает художественное назначение этой статуи, но она счастлива приветствовать иностранцев в Украине. «Статуя посылает правильное сообщение, – говорит женщина. – Мол, послушай, мой дом, ваш дом – в Европе. Не в России».

Анна, с уложенными и окрашенными в блонд волосами, смотрит на металлический украинский трезубец, стоящий вместо Ленина. Слово «Ленин» до сих пор четко выгравировано на черном пьедестале. «Ленину капут», – говорит Анна. Она одобрительно выставляет большой палец вверх и улыбается. […]

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«Я когда-то была комсомолкой, понимаешь, – говорит Анна, эмоционально запрокидывая голову, как когда-то делали в молодежной коммунистической организации времен СССР, Всесоюзный Ленинский Коммунистический союз молодежи. И добавляет: «Я верила в Советский Союз, но все там было ложью».

Галина кивает головой в молчаливом согласии.

Анна снова смотрит на украинский трезубец. «Я видела столько изменений, – говорит она. – Но все они к лучшему».

Пустые пьедесталы

Протестанты, которые снесли памятник Ленину на Бессарабской площади, были участниками проевропейского мятежа, известного как Евромайдан. Уличные протесты в ноябре 2013 года начались в ответ на решение тогдашнего украинского президента Виктора Януковича отказаться от проевропейского торгового соглашения в пользу аналогичного с Россией.

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Это решение роковым образом не соответствовало пульсу украинской нации и тому, как сильно ее молодежь хотела стать частью Европы и не застрять в чистилище российского рабства. В конце концов, последующие месяцы проевропейских протестов лавинообразным образом переросли в полноценную революцию, которая привела к отстранению Януковича от власти в феврале 2014-го.

В новостях сообщали, что в первый год после революции 2014 года в Украине снесли около 700 монументов Ленину. Хотя на момент декабря 2015 года более 1300 продолжали стоять.

В январе 2017 украинская власть заявила, что все памятники Ленину на подконтрольной Украине территории снесены.

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Революция 2014-го начала то, что многие чиновники и эксперты сегодня называют необратимым политическим, экономическим и культурным разводом с Москвой. По этой причине некоторые считают, что Украина не имела настоящей независимости до 2014 года – десятилетия после распада СССР.

Но битве за будущее Украины еще не конец.

Начиная с февраля революционного 2014-го, Украина де-факто заключена в окопах войны против российских сил в восточном регионе страны, на Донбассе.

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Сегодня артиллерия до сих пор грохочет, а автоматы Калашникова до сих пор трещат вдоль 250-мильной линии фронта. […] На другом невидимом фронте украинские реформаторы до сих пор не на жизнь, а на смерть борются с коррупцией. В глазах многих украинцев битва против коррупции для будущего Украины так же важна, как и окопы на Востоке, где сдерживают Россию от вторжения.

Страдания

Прошлый век не был к Украине ласков.

В 1930-х Иосиф Сталин организовал здесь массовый голод, известный как Голодомор, убивший более 4 миллионов украинцев. В период с 1939 по 1945 более семи миллионов украинцев погибли на Второй мировой войне (включая 600 тысяч украинских евреев, убитых в ходе Холокоста) – грубо говоря, в 1940 году жив был один из пяти украинцев.

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Независимость, полученная Украиной через несколько десятилетий после этого от СССР, обернулась экономической и демографической катастрофой.

В 1995-м, через пять лет после провозглашения независимости, украинский ВВП упал на 60% от уровня показателей 1990 года. (Для сравнения, во времена Великой депрессии 1929-1933 годов ВВП США упал на 30%.)

С 1991 по 1996 годы украинская промышленность свернулась более чем на половину – это падение больше того, которое в течение Второй мировой войны переживал СССР, когда половина страны была оккупирована нацистами Германии.

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Более того, когда СССР развалился, многие украинцы увидели, как сбережения, которые они копили всю жизнь, исчезли буквально за ночь.

Как результат, с 1992 по 1994 годы покупательная способность украинцев упала на 95%, по данным исследований Киевского национального экономического университета.

Реагируя на распространенный тренд среди постсоветских стран, население Украины стремительно уменьшилось со времен распада СССР.

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На конец 2016 население Украины сократилось на 9,5 млн от пика 1993 года, когда украинцев было 52 млн 244 100 тысяч, а это значит спад на 18% за 23 года. Эти потери превышают количество украинцев, погибших в ходе Второй мировой, хотя и в течение гораздо более длительного периода.

В ООН подсчитали, что население Украины может упасть до 36,4 млн до 2050 года.

Революция 2014-го заодно принесла проблемы, в том числе экономический спад и российское вторжение на двух фронтах.

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Молодые украинцы замучились ожидать будущего в своей стране и уже переехали за границу в поисках работы – или выберут эту опцию, если им представится такая возможность. Поэтому только в 2017 году население Украины уменьшилось на 198 тысяч, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Здесь также идет война.

В составе войск более 60 тысяч украинцев остаются на позициях по линии окопов и оккупированных поселков Донбасса, обмундированные ежедневной артиллерией и держа наготове снайперское оружие против силы, скомпонованной из более 35 тысяч пророссийских сепаратистов, регулярных российских войск и иностранных наемников.

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Война убила более 10,300 тысяч украинцев. Каждые три дня в среднем погибает один украинский солдат.

Тем не менее, не все новости Украины неутешительны. Революция 2014-го принесла также некоторые положительные изменения типа пенсионной, радикальной медицинской реформ, а также учредила некоторые ключевые антикоррупционные институты. Национальную армию полностью модернизировали, а чиновники имеют в планах инфраструктурные проекты для всей страны – в том числе, на столь необходимое улучшение состояния дорог.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко одержал несколько очень важных побед для украинев со времен 2014-го, особенно разрешение путешествовать в пределах ЕС без виз.

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Украинское постреволюционное правительство достигло прогресса в таких ключевых сферах как ослабление зависимости Украины от российского природного газа, договоренности относительно свободной торговли с ЕС, и реформы, которые сделали страну более привлекательной для иностранных инвестиций.

За прошедшие несколько лет расцвело гражданское общество, стимулировав возникновение «сторожевых» групп, нацеленных наблюдать за борьбой правительства с коррупцией.

Этот тренд, хоть еще и переживающий период становления, все же ускоряет отход от советской эры бандитского правления, даже если некоторые из этих сторожевых групп до сих пор сталкиваются с существенным сопротивлением со стороны правительства, а в отдельных случаях даже преследованиями.

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Но до сих пор многие реформаторы говорят, что прогресс происходит слишком медленно. […]

Более того, в то время как украинская экономика постепенно оправляется от удара, нанесенного революцией 2014-го, большинство украинцев остаются в гораздо худшем финансовом положении, чем это было накануне тех событий.

Стоимость украинской гривны сползла от 8 грн за 1 доллар США в 2013 году до 27 грн за $1. Как следствие, инфляция растет, а покупательная способность украинцев идет вниз.

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Со средней зарплатой в $270 за месяц, более 60% украинцев живут в бедности. Ибо хотя украинский ВВП и медленно растет, он до сих пор не вернулся к своему предреволюционному уровню. В 2018 году ВВП здесь насчитывал 112 млрд долларов – это, грубо говоря, 60% суммы за 2013 в $183 миллиарда.

Безусловно, годы интервенции после революции 2014-го были тяжелыми для большинства украинцев. Одно можно сказать наверняка: Россия больше не потягивает за ниточки своих марионеток для контроля над Украиной.

Будущее страны сейчас твердо идет по пути от России, глядя на Запад.

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Памятники Ленину снесены раз и навсегда, но вопрос остается – чем их заменить?

Нолан Петерсон, «The Daily Signal»

Tags: декоммунизация, Демонтаж символики СССР, ЕС, символика, символы, Украина

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