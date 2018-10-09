ЦБ России описал худший сценарий для экономики, – Нечаев

В числе возможных последствий – падение ВВП, ускорение инфляции и оттока капитала, двухкратное ослабление рубля и «неопределенность с финансированием дефицита бюджета».

Зампред ЦБ Ксения Юдаева во время выступления в Совете Федерации описала три сценария, которые регулятор рассматривает на 2018–2021 годы. Все три исходят из того, что западные санкции против России будут сохранены, пишет на своей странице в Facebook российский государственный деятель, член Президиума Арбитражного третейского суда города Москвы, ученый-экономист, бывший министр экономики России, бывший президент банка «Российская финансовая корпорация», председатель партии «Партию перемен» Андрей Нечаев.

Самый тяжелый, рисковый сценарий предполагает падение цен на нефть до $35 за баррель Urals уже в 2019 году с сохранением этого уровня в 2021–2022 годах и усиление санкций. Базовый – снижение средней цены до $55, оптимистичный – сохранение на уровне $70.

ЦБ описал худший сценарий для российской экономики Зампред ЦБ Ксения Юдаева во время выступления в Совете Федерации… Опубліковано Андреєм Нечаевим Понеділок, 8 жовтня 2018 р.

Что будет происходить с российской экономикой при реализации пессимистичного сценария, ЦБ описывал еще в сентябре. В числе возможных последствий – падение ВВП, ускорение инфляции и оттока капитала, ослабление рубля до 80–100 руб./$ и «неопределенность с финансированием дефицита бюджета». Надо отметить, что бюджет на 2019 год сверстан с профицитом, и тут ЦБ сгустил краски.

При ценах на нефть выше $40 влияние их колебаний на рубль не так высоко: все доходы от экспорта сверх этой цены согласно бюджетному правилу направляются в Фонд национального благосостояния.

Правда, пока на падение цен на нефть ничто не указывает. В середине сентября баррель Brent впервые с весны пробил отметку $80 и с тех пор не опускается ниже (сейчас – $83-84). Трейдеры считают, что в ближайшие месяцы нефть может подорожать до $100.

Андрей Нечаев, Facebook