«Миротворец» составил список украинских чиновников имеющих венгерские паспорта

В списке насчитывается более трех сок украинских чиновников и депутатов разных уровней. Все они приносили присягу на верность Венгрии.

«Миротворец» составил список чиновников и депутатов Закарпатской области, которые, как утверждается, нарушили законодательство путем получения второго гражданства. Список был опубликован на сайте организации.

«Они присягнули на верность Венгрии, находясь на госслужбе и в органах местной власти Украины», – указывается в заголовке списка из более чем 300 пунктов. Отмечается также, что список стал результатом работы офиса «Миротворца» в Закарпатской области за две недели.

Ранее в базе «Миротворца» оказался министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.

Перед этим Сийярто заявил, что после того, как в базу сайта «Миротворца» попали личные данные 4 местных депутатов и заместителя мэра города Чоп — владельцев венгерских паспортов — Венгрия «заступится за права каждого члена венгерской общины на Закарпатье».

Напомним, в отношениях Украины и Венгрии начался новый кризис. К этому привело видео с церемонии принятия закарпатских жителей в гражданство, которая проходила в консульстве в Берегове. На видео консул призвал закарпатцев скрывать свое гражданство от украинской власти.

Украина объявила консула Венгрии в городе Берегово персоной нон-грата.

Из Венгрии из посольства в Будапеште высылали украинского дипломата Дмитрия Керечанина.

В то же время, в украинском МИДе настаивают, что Керечанин является дипломатом, а не только консулом, это разные категории. Реакцию Венгрии в министерстве назвали «абсолютно и фундаментально неадекватной».

«Миротворец»