Названо реальное имя второго отравителя Скрипаля, им оказался военврач Мишкин. Он завербован ГРУ в 2010 году.

«The Insider» и «The Bellingcat» узнали реальное имя и подлинную биографию второго обвиняемого в отравлении Скрипалей, скрывавшегося под именем «Александр Петров». «Петровым» оказался военный врач Александр Мишкин, также сотрудник Главного управления Генштаба ВС РФ, ранее ГРУ, сообщают расследователи.

Мишкин родился 13 июля 1979 года в поселке Лойга Архангельской области. Он учился в одной из элитных военно-медицинских академий и прошел подготовку для работы врачом для российских ВМС.

Во время учебы Мишкин был завербован ГРУ. В 2010 году он переехал в Москву, где получил паспорт на имя Александра Петрова.

В период 2011-2018 гг. Александр Мишкин много путешествовал под своим «новым именем». Bellingcat установил несколько его поездок в Украину и самопровозглашенную Приднестровскую Республику, последняя из которых произошла уже во время событий на Майдане в Киеве в декабре 2013 года.

«The Bellingcat» отмечает, что им неизвестно, в каком звании сейчас находится Мишкин. Журналисты предполагают, что во время операции по отравлению Скрипалей он был полковником или подполковником.

Напомним, что ранее сообщалось о вовлечености ГРУ во многие виды криминальной деятельности. Российские агенты-киллеры, такие как «Петров» и «Боширов», служат цели поддержания дисциплины и субординации в криминальном картеле называемом ГРУ.

В тоже время ОБСЕ призывает Россию привлечь к ответственности заказчиков убийства Политковской.

Провал «солсберийских туристов» и российских хакеров ГРУ на самом деле не единственный пример курьезных провалов российских разведчиков.

Круглов считает, что именно безнаказанность России за убийство Александра Литвиненко привел в итоге к ипользовнию ГРУ химического оружия «Новичок» в Солсбери против Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Круглов так же рассказал, чем и как травили Скрипалей, так же объяснил детали организации покушений и роль в них Чепиги-«Боширова» и «Петрова».

«The Bellingcat»